Las agresiones físicas de familiares al profesorado se duplicaron en el último curso (de 33 en el curso 2024/2025 a 65 en 2025/2026) mientras que las agresiones de alumnos a profesores aumentaron casi un 30%, al pasar de 141 a 180. Así lo reflejó el Defensor del Profesor de ANPE (el sindicato independiente de docentes de la enseñanza pública), que presentó ayer su estudio correspondiente al curso 2025-2026 y que refleja un fuerte aumento de la demanda de actuación del servicio por parte del profesorado: 2.402 casos, frente a los 2.004 del curso 2024-2025 (un 19,9% más), los 2.101 de 2023-2024 y los 1.948 de 2022-2023.

El estudio indica que un 72% de los docentes atendidos por el servicio presenta ansiedad (frente al 71,3% el curso anterior) y que las bajas médicas suben casi dos puntos, del 17,3% al 19,1%. La depresión se mantiene prácticamente en el mismo porcentaje: un 11,4% frente al 11,7%. En términos absolutos aumentan todos los tipos de problemas. Los más frecuentes son las faltas de respeto (33,3% de los casos; 800 en 2025-2026 frente a 608 en 2024-2025), las falsas acusaciones (30,2%; 725 frente a 571), las dificultades para dar clase (20,4%; 491 frente a 346), las denuncias en el centro o ante la Inspección (20,4%; 491 frente a 342) y el acoso (17,4%; 417 frente a 320). Los conflictos causados por alumnado suponen el 41,3% de los casos (993) y los protagonizados por sus familias, el 33,5% (804). Los docentes de Secundaria y FP tienen más situaciones conflictivas con el alumnado, y los de Infantil y Primaria, con las familias.

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Los problemas relacionados con la Administración, los equipos directivos u otros compañeros, vinculados a la percepción de falta de apoyo, ascienden al 47,0% (43,6% el curso anterior). Ante estos datos, la vicepresidenta de ANPE, Sonia García, apuntó que el repunte en las actuaciones del Defensor del Profesor “responde a los importantes retos que afronta hoy el sistema educativo y a una complejidad social que a menudo tiene eco en las aulas”. En este sentido, García indicó que el profesorado “necesita contar con un mayor acompañamiento institucional y una reducción de la carga administrativa para poder hacer frente a las exigencias del entorno actual”.