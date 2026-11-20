El azul tras la tormenta
El azul tras la tormenta
La conciencia aplicada al ser humano vuela tan alto que, aun ajustando su gran capacidad cognitiva, nos deja libertad de acción ante el mundanal ruido. Hemos aterrizado en estos cuerpos tan sofisticados y con tantas posibilidades que dejarlo aparcado por un momento, en las horas de mayor borrasca, da miedo.
La realidad del ser vive más en la conciencia que en esos mundos que solo habitan en nuestra mente enredada. ¡Qué limpio queda el cielo con ese tono azul cuando ha pasado la vorágine destructora de lo material!
Sumémonos, pues, al conjunto consciente de que formamos parte de un todo, y nunca de una nada.
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