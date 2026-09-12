Aitana hace 'Sold out' en el Movistar Arena

Aitana ha vuelto a demostrar su conexión con el público en su primer concierto en Madrid. Con el telón todavía bajado, el cuerpo de baile tomó posiciones sobre el escenario hasta dar comienzo a un espectáculo en el que la artista apareció en su particular 'Cuarto Azul'. Desde la primera planta de la habitación, la cantante arrancó su actuación ante un Movistar Arena completamente entregado, para después bajar al escenario y continuar cantando y bailando junto a sus bailarines. Sus conocidas coreografías y sus canciones hicieron que miles de fans cantasen con ella al unísono durante toda la noche.

Mientras la joven hacía vibrar el recinto, sus padres, Cosme y Belén, vivieron el concierto desde las gradas, donde atendieron con cariño a amigos y seguidores de su hija. Cosme protagonizó varios momentos de complicidad al reencontrarse con conocidos, mientras que Belén conversó con varias fans de la artista y no dudó en posar junto a ellas para hacerse fotografías.

Desde muchas horas antes del concierto, los seguidores de Aitana ya se dejaban ver a las puertas del Movistar Arena. Cartulinas, fotografías y mensajes dedicados a la cantante acompañaron las largas colas formadas por sus fans, dispuestos a disfrutar de una de las cuatro noches que la artista tiene previstas en la capital: los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre. Todas las entradas se agotaron hace meses, confirmando una vez más el fenómeno que rodea a la artista.

La cantante ha llegado a Madrid después de hacer historia en Barcelona con cuatro conciertos agotados en el Palau Sant Jordi. Aitana ha comenzado ahora cuatro noches consecutivas en el Movistar Arena, todas ellas con entradas agotadas desde hace meses. Esta nueva etapa de Cuarto Azul World Tour confirma el enorme éxito de la gira y la conexión que tiene con su público, con las 25 fechas españolas completamente vendidas.

Durante su primera noche en Madrid, la cantante ofreció un espectáculo lleno de energía y emoción, adentrándose junto a sus fans en el universo de Cuarto Azul. Además, contó con la aparición de Jay Wheeler para interpretar juntos "Duele un montón despedirse de ti". La gira continuará por Bilbao antes de dar el salto internacional, pasando por Latinoamérica, Estados Unidos y distintas ciudades europeas.