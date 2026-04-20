Alianza europea para formar a los mayores contra los bulos

Seis organizaciones de España, Italia, Alemania y Croacia han formalizado una alianza estratégica para poner en marcha el proyecto POP (Promoting Opportunities to Propel Media Literacy Education). Esta ambiciosa iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea, se marca como meta prioritaria proteger a los sectores de la población que, por su ubicación geográfica o su edad, suelen quedar al margen del vertiginoso avance tecnológico, como son los mayores y los habitantes del rural.

La magnitud de este proyecto se refleja en la especialización de sus miembros. La coalición está encabezada por la Fundación Maldita.es, pionera en la verificación de datos en España, y cuenta con el apoyo de la Fundación HelpAge International España, entidad que aporta su vasta experiencia en el envejecimiento activo y la defensa de los derechos de los ciudadanos de mayor edad. La estructura operativa se fortalece con la participación de Prodigioso Volcán, consultora líder en comunicación clara, y un frente común de medios de verificación internacionales compuesto por Correctiv en Alemania, Pagella Politica y Facta en Italia, y Faktograf en Croacia.

Perspectiva cultural y social

Esta red de colaboración permite que el proyecto no solo aborde la desinformación desde una perspectiva técnica, sino también cultural y social. Al unificar criterios entre verificadores y expertos en comunicación accesible, el proyecto POP busca crear un escudo común europeo que trascienda las fronteras nacionales y las barreras idiomáticas, unificando metodologías para combatir narrativas engañosas que suelen repetirse con patrones similares en diferentes países de la Unión.

El centro de la propuesta radica en la creación de recursos educativos diseñados específicamente para quienes no han crecido en el entorno digital. Los promotores del proyecto han detectado que la desinformación no solo se combate con tecnología, sino con la recuperación de la capacidad analítica y el escepticismo saludable. Para ello, se pondrá en marcha un despliegue de talleres presenciales y dinámicas grupales donde se enseñará a identificar la procedencia de una noticia, a desconfiar de los titulares sensacionalistas y a comprender cómo operan los algoritmos de las redes sociales para crear burbujas informativas.

La formación no se limitará a los usuarios finales. Uno de los pilares del proyecto POP es la creación de una red de “formadores de formadores”. Esto implica instruir a bibliotecarios, trabajadores sociales y líderes comunitarios de las zonas rurales para que actúen como nodos de conocimiento en sus territorios. De esta manera, se garantiza que la alfabetización mediática no sea una acción puntual, sino un proceso sostenible que permanezca en los pueblos y comarcas una vez finalizada la intervención directa de las organizaciones.

El diagnóstico de las organizaciones participantes es claro: la desinformación es una forma de exclusión. Las personas mayores, a menudo aisladas de los canales de verificación rápida, son el blanco preferido para estafas digitales, bulos sobre salud pública o teorías conspirativas que generan ansiedad y desconfianza en el sistema. Del mismo modo, el entorno rural, donde la oferta informativa local ha menguado en favor de las redes sociales, presenta una vulnerabilidad que los desinformadores aprovechan para fragmentar el tejido social.

Con la implementación del proyecto POP, se aspira a que estos colectivos dejen de ser sujetos pasivos de la información y se conviertan en agentes activos de la verdad. La meta final es ambiciosa pero necesaria para la salud del continente: asegurar que cada ciudadano, sin importar su código postal o su fecha de nacimiento, tenga la capacidad de discernir entre la realidad y la ficción, fortaleciendo así los cimientos de una Europa más resiliente y unida frente a los desafíos de la era de la información.