La Audiencia Nacional anula la absolución de Ana Duato por fraude fiscal y ordena repetir el juicio

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha anulado la sentencia de la Sala de lo Penal de julio del año pasado que absolvía a la actriz Ana Duato y al productor Miguel Ángel Bernardeau en el conocido como “caso Nummaria”.

La Audiencia Nacional ha ordenado que se repita el juicio contra la actriz y el productor al considerar que la sentencia recurrida no justifica ni motiva la absolución de ambos acusados.

Duato y Bernardeau habían sido absueltos del presunto delito fiscal por defraudación del IRPF de los años 2010 a 2012, en el caso de ella, y de 2011, en el caso de él.

Antecedente de Imanol Arias

El actor Imanol Arias, compañero de reparto junto a Duato en la serie “Cuéntame cómo pasó”, fue entonces condenado a dos años y dos meses de prisión por cinco delitos discales cometidos entre 2010 y 2013, pese a que no tendrá que ingresar finalmente en prisión.

Por otra parte, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional rebaja en dos años la pena para el asesor fiscal y dueño del despacho Nummaria, Fernando Peña, pasando de 80 a 78 años de prisión, ya que considera que uno de los delitos que se le atribuían ha prescrito.

La nueva sentencia comunica que “la Sala de Apelación no puede condenar directamente al absuelto ni revalorar libremente la prueba personal, pero sí anular la sentencia cuando la motivación fáctica sea insuficiente, ilógica o arbitraria”. De esta forma, recuerda que puede revisar las razones de la absolución.