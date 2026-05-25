José Luis Gil regresa tras su ictus al recibir un premio

José Luis Gil, el icónico actor de las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, quien también ha ejercido como actor de doblaje en películas tan emblemáticas como Toy Story o Buscando a Nemo, ha regresado a la luz pública tras cuatro años desaparecido por un ictus isquémico sufrido en noviembre del 2021.

La hija del actor, Irene Gil, es quien ha compartido noticias de su padre a través de su perfil de Instagram. En esta ocasión la reaparición del celebrado intérprete se ha debido a un galardón especialmente significativo. "Gracias ELA-España por el reconocimiento, misión cumplida, premio entregado a José Luis Gil. 25 años luchando para dar visibilidad, para apoyar la investigación y para dar soporte y consuelo a familias que sufren", escribe Irene en la publicación. "Ojalá no tengáis que cumplir más aniversarios, ojalá una cura", continúa con un deseo de toda la familia.

En la imagen podemos ver a padre e hija sujetando el premio con una mano y señalando con la otra una caja de bombones que sujeta Irene.

Tras el accidente cerebrovascular que le retiró de su profesión, sus compañeros han preferido guardar un discreto silencio en torno a su estado de salud, dejando a su familia la elección de explicar cómo evoluciona el inolvidable "Enrique Pastor", de La que se avecina. Las muestras de cariño quedan patentes en las redes sociales y en las palabras que le dedican en sus entrevistas.