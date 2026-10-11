Azafrán, el oro que nace de una flor

Hay flores que cultivamos por su belleza, otras por su perfume y otras por sus frutos. Pero existe una pequeña flor violeta que, desde hace siglos, se cultiva por algo mucho menos evidente: tres delicados filamentos rojos que esconde en su interior. Es el azafrán, una de las especias más apreciadas y caras del mundo.

Su nombre botánico es Crocus sativus y tiene una particularidad que destaca en esta época: florece en otoño. Mientras muchas plantas comienzan a perder sus hojas y los jardines se preparan para el invierno, el azafrán aparece casi a ras de suelo, con unas flores de pétalos violetas que destacan entre los tonos apagados de la estación.

A primera vista podría parecer una pequeña flor ornamental. Sin embargo, en su interior se encuentran los tres estigmas de color rojo intenso que, una vez recogidos y secados, se convierten en el azafrán que conocemos. Son tan pequeños y ligeros que hacen falta aproximadamente entre 150.000 y 200.000 flores para obtener un kilo de azafrán seco.

Esta enorme cantidad explica buena parte de su precio. Pero hay otro motivo: prácticamente todo el proceso se realiza a mano. Las flores se recogen cuando acaban de abrirse y después se separan cuidadosamente los estigmas, una tarea que exige paciencia.

Lo curioso es que de cada flor solamente se aprovechan esos tres pequeños filamentos para producir la especia. El resto, aunque resulte visualmente precioso, no forma parte del producto que llega a nuestras cocinas. Por eso, cuando vemos el precio de unos pocos gramos de azafrán, detrás hay miles de flores y muchas horas de trabajo.

Su historia se remonta a la antigüedad. Se utilizaba en distintas civilizaciones como condimento, perfume y colorante, y llegó a convertirse en un producto de gran valor comercial. Su intenso color amarillo dorado también permitió teñir tejidos y preparar pigmentos, antes de los colorantes actuales.

En España, el cultivo del azafrán está especialmente vinculado a Castilla-La Mancha, donde forma parte de la tradición agrícola y gastronómica. Durante generaciones, su recolección reunió a familias enteras alrededor de una tarea conocida como la monda, que consiste en separar los estigmas de las flores recién recogidas.

Hay algo especialmente llamativo en esta planta: su aspecto es muy diferente del valor que encierra. No es una flor grande ni espectacular, tampoco necesita un tallo largo para destacar. Sus pétalos violetas, los estambres amarillos y los estigmas rojos forman una combinación de colores que parece pensada para llamar la atención, aunque su verdadera importancia esté en una parte diminuta.

Quienes trabajamos con flores estamos acostumbrados a valorar su forma, su color, su textura o el movimiento de sus tallos. El azafrán nos recuerda que algunas flores también tienen una historia que va mucho más allá de su apariencia. En este caso, una historia ligada a la agricultura, al trabajo artesanal y a la gastronomía.

Además, su floración es breve. Cada flor dura pocos días y la cosecha se concentra en unas semanas de otoño. Por eso es tan importante recogerlas en el momento adecuado. No se trata de una planta que podamos contemplar florecida durante meses, sino de una aparición corta que cada año marca el ritmo de quienes la cultivan.

Quizá lo más sorprendente del azafrán sea esa desproporción entre el tamaño de la flor y todo lo que representa. Una pequeña flor violeta, tres filamentos rojos y un trabajo paciente que se repite desde hace siglos. En pleno otoño, cuando solemos fijarnos en las hojas que cambian de color, el azafrán nos ofrece otra imagen de la estación: la de miles de pequeñas flores violetas que se abren sobre la tierra y esconden en su interior uno de los productos más valiosos de nuestra gastronomía.