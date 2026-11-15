Balenciaga redefine su identidad: Martine Rose toma el relevo de Pierpaolo Piccioli

En la industria del lujo, pocos movimientos tienen tanta capacidad para alterar el relato de una maison como un cambio de dirección creativa. Balenciaga acaba de protagonizar uno de esos giros. Apenas un día después de anunciar la salida de Pierpaolo Piccioli, tras menos de dos años al frente de la firma, Kering confirmó el nombramiento de Martine Rose como nueva directora creativa. La diseñadora británica asumirá el cargo el próximo 16 de noviembre, inaugurando una etapa que promete devolver a la casa parisina a un territorio más próximo a la cultura underground y sus códigos contemporáneos.

El paso de Piccioli por Balenciaga representaba una operación de equilibrio entre dos universos estéticos. Tras una década bajo la dirección de Demna, caracterizada por las proporciones extremas, la estética urbana y una comunicación deliberadamente provocadora, la llegada del diseñador italiano pretendía recuperar el vínculo histórico de la maison con la alta costura. Su propuesta introdujo una sensibilidad más romántica, con especial atención a la construcción, la artesanía y la silueta, sin renunciar por completo a los códigos deportivos y contemporáneos heredados de su predecesor.

Sin embargo, conciliar el posicionamiento couture con la conexión cultural y comercial que había convertido a Balenciaga en una de las firmas más influyentes de su generación resultó especialmente complejo. Como apunta Robert Williams en The Business of Fashion, la maison necesitaba encontrar una narrativa capaz de conectar sus distintas categorías de producto y públicos, sin perder la relevancia que había construido durante la etapa anterior.

La elección de Martine Rose introduce un nuevo capítulo. Fundadora de su firma homónima en 2007, la diseñadora ha desarrollado un lenguaje propio a partir de la música, el fútbol, la cultura rave y las subculturas londinenses. Su aproximación a la sastrería, las proporciones deliberadamente alteradas y la reinterpretación de prendas cotidianas han consolidado una identidad reconocible dentro de la moda contemporánea. Su relación con Balenciaga tampoco es nueva: ya colaboró en el desarrollo de la línea masculina durante la etapa de Demna, lo que convierte este nombramiento en una suerte de regreso a la maison, esta vez con responsabilidad creativa global.

La decisión también tiene una lectura empresarial. Para Luca de Meo, CEO de Kering, recuperar la conexión con las nuevas generaciones y reforzar la relevancia cultural de las firmas del grupo forma parte de una transformación más amplia. Rose representa precisamente ese cruce entre credibilidad creativa, conocimiento de la cultura contemporánea y una mirada alejada de los códigos tradicionales del lujo.

Su llegada plantea, además, un cambio significativo en la historia de Balenciaga: será la primera mujer en asumir la dirección creativa de la casa. El desafío estará en trasladar su universo personal a una estructura global, con colecciones masculinas y femeninas, alta costura, accesorios y una identidad histórica de enorme peso.

Más que un simple relevo, Balenciaga se enfrenta a una nueva redefinición de su ADN. La incógnita ya no es únicamente qué estética propondrá Martine Rose, sino cómo conseguirá convertir su lenguaje underground en el próximo gran capítulo de una de las maisons más influyentes del lujo.