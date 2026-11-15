Mini Ali y las tres Gracias

En Los Ángeles 1984, una joven formada en las Carmelitas de Ourense pisaba por vez primera un tapiz olímpico. Con ella llevaba a todas las mujeres gallegas que tuvieron que esperar tanto. Tres futbolistas fueron los primeros, en Amberes 1920, pero durante 64 pesados años, el deporte nunca las tuvo en cuenta y los cinco aros languidecían sin ser tocados por la insondable magia femenina de las de aquí. Tuvo que ser en una de esas actividades reservadas con perfidia para las mujeres, porque, supuestamente, reforzaban su gracilidad y belleza. Pero Marta Bobo Arce llegó. Consiguió una novena plaza en el concurso de gimnasia rítmica y abrió un portón.

Por ese marco construido 28 años antes, desfiló como un estilete el Elliot de 6 metros que patroneaba Támara Echegoyen Domínguez a la caña, el 11 de agosto de 2012. Nacida en la “terra da chispa”, la regatista ourensana consiguió la primera medalla en la historia olímpica de las mujeres de Galicia. Un oro brillante, sublime, vindicativo. Lo hizo junto a otra gallega, la herculina Sofía Toro y tan solo unas horas antes de que una viguesa, Begoña Fernández sumase otro bronce al palmarés. Támara siguió escribiendo un libro gracias al que Ourense siempre estará ligado a las más relumbrosas conquistas de las mujeres.

Con tales reflejos proyectados en el agua de la Burga, Alicia Babarro creció en un deporte de los que ahora causan sensación. Bgirl por vocación, se fundió con el baile en uno de sus viajes al extranjero y el breaking y ella ya fueron solo uno. AKA Mini Ali, ha ganado tres veces seguidas el Nacional sub18 con 12, 13 y 14 años; el absoluto con 15 y ha alcanzado el cuarto lugar en el World Chamionship Youth Open de 2026.

Pero ayer, Mini Ali devolvió la gloria olímpica a esta ciudad que, con apenas cien mil habitantes quiere insistir en la exportación del barallete como sello de excelsitud. Un fogonazo como los de los afiladores insoló Dakar con su ráfaga de power moves. Tercera en la ronda de preselección, líder indiscutible de grupo con pleno de victorias y masterclass en cuartos de final. Y ahí se puso a llover. Las semifinales ante Nikastar pueden tener muchas lecturas, pero se resumen en que la ourensana fue mejor excepto para una jueza que quiso convertir la pista en una pantomima eurovisiva. No fue fácil de encajar para una niña de 15 años que veía cómo el oro, para lo que venía a Senegal, se diluía entre sus propias lágrimas. Nadie sabe lo que hubiese pasado ante la superlativa Hiyo, pero el bronce no entiende de lamentos. Con una madurez impropia de su edad, Doña Alicia Babarro González se levantó, invocó su momentum y se tiró una vez más al suelo para subirse al podio de las inmortales. Isa, Hugo y Teo, estaban allí, en el lugar de los hechos. Porque ese metal precioso lo han esculpido los cuatro, gramo a gramo.

La primera breaker olímpica -hombre o mujer- en la historia de España ha conseguido presea. Hasta la fecha, Galicia había colado en los Juegos de la Juventud a una veintena de deportistas. Antía Pérez y Carlos Canal ya lo habían hecho desde la provincia. Alicia es la primera que lo hace desde la capital. Ahora solo queda que le dejen repetirlo con los mayores, en Brisbane 2032.

Entre Marta Bobo, Támara Echegoyen y Alicia Babarro se cuelan intervalos de dos décadas como latidos equidistantes de un corazón ourensano que late con la vivacidad que le atribuye el deporte. Hoy, Mini Ali es la que agita la bandera para que otras la sigan y vean el éxito está tan cerca como lo fuerte que te atrevas a desearlo. Su medalla es de bronce, su historia, de adamantio puro.

@jesusprietodeportes