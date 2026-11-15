Ourense sur y oeste, 200 kilómetros de retorcida frontera

La más larga de las fronteras de todas las provincias hispanas que lindan con Portugal, es esta la nuestra. En gran parte, una línea imperceptible que, sin embargo, crea disimilitudes aunque nos hermanen muchas otras cosas en esta línea que va desde la montaña suroriental al río Miño. Confieso que siempre por ese paisaje, con la emoción de lo distinto, caminaba a veces a lomo de los dos países... Allá en los comienzos, por el puerto de A Canda, donde no está la frontera sino cercana a la aldea de Castromil -de la que está más en Zamora el núcleo poblacional y unas cuantas casas en el ourensano-; porque ya, más al sur, a escasos kilómetros, en el Penedo dos Tres Reis, es donde arranca esa recortadísima frontera, a veces infranqueable, y las más veces de tan imperceptible que costaría situarse si no fuese por los mojones fronterizos.

Por tierras de Cádavos y Manzalvos, es profunda la frontera que, cuando sobrepasa hacia occidente la sierra da Esculqueira, por A Mezquita, se vuelve suave y transitable por Pena Maseira y aun por las minas de Pente Mente, esa explotación minera de wolframio que arranca y se para, o la paran, por ciertas irregularidades. Cuanto más a occidente, también se hunde con el río Mente en una sima allá por Castrelos da Cima. Pasa por esa vistosísima cascada da Cidadella o de Xixirei, que compartimos con Portugal. Más adelante, en la frontera de Vilardevós, pasada la citada cascada, llegamos al monte Mairos, por Arzádegos, aldea donde J. Noguerol vivió una niñez que él evoca en algunos de sus pasajes. Tres aerogeneradores que se ven al bajar As Estivadas rumbo al sur, y que se atisban en el horizonte de la ondulante montaña vecina de Penas Ceibes, se nos muestran cual faro de referencia.

La frontera baja por Feces da Cima, dejando del lado luso el castillo de Monforte de Río Frío, uno de los tantos que levantó la secesión de Portugal del Reino de León, y en la de Feces de Abaixo queda como reliquia de un reciente pasado el edificio aduanero, con negocios con menos prosperidad de la que tuvieron, y el río Támega cercano que lleva un manso discurrir desde las tierras de Monterrei a las flavienses de Chaves, con tan sutil raya que hace indistinguible esa Lusitania tan galaica.

Entre viñedos se nos pierde la raya que ya comienza a ser más montaraz que en sus comienzos, encaramándose por la sierra do Larouco, yendo por encima de ese singular Couto Misto, de Santiago, Rubiás y Meaus, aldeas que lo conforman; el Castelo da Picaraña, que fue portugués y hoy está en territorio de Randín, en excavación, casi a la sombra de la sierra de Pena-Pisco (donde Muiños tiene un refugio de montaña, que al sur tiene a Pitões das Junias), y los picos de Fontefría, Gralleiras y Fenteira, divisorios de España y Portugal. Nos acercamos al Altar de Cabrós, así llamado porque los machos cabríos pugnaban a cornadas con sus congéneres por la posesión de las hembras.

Un portillo de entrada, por Portela de Amoreira, pareciera como querer comunicar las minas de wolframio de As Sombras con las de Os Carrís, cuando entramos a caballo de los penedos de la sierra de Cruz de Piñeiro con mojones en lo más alto de sus graníticas cumbres, donde la línea fronteriza que sobrepasaba los 1.500 m. va a 700 cuando, por Portela do Home, se accede a la serra de Sta. Eufemia y Penedos Rubios, para atravesar el Limia. Entre O Quinxo y A Peneda, se hace profunda por As Pozas de Olás y la fervenza do Mallón, dejando Ribeiro de Abaixo para un discurrir menos montaraz cuando por Ameixoeira se acerca a los Penedos de Anamão, y ya por penillanura, en Castro Laboreiro, va a lo largo del río Troncoso o da Barxa hasta la inmediata Frieira, frente a la lusa aldea de Cevide, donde ya la frontera con la provincia de Pontevedra se hace enteramente fluvial hasta que el Miño se rinde al Atlántico. Para ilustrarnos de esta zona, nada como el documentado libro del naturalista José Benito Reza sobre la penillanura de Castro Laboreiro y de los ríos Troncoso y Laboreiro.

Y por acá cerramos la retorcida línea fronteriza que te traslada a otros tiempos y a un interesante presente.