Bruselas estudia restringir el acceso a las redes sociales a menores de 13 años

Europa trabaja en una nueva regulación para reforzar la protección de los menores en internet que podría restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años.

La Comisión Europea trabaja en una nueva regulación para reforzar la protección de los menores en internet que podría restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años. La propuesta, que se presentará después del verano, se basa en un informe elaborado por un grupo de expertos sobre seguridad infantil en el entorno digital.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de "convincente" el enfoque planteado por los especialistas y defendió la necesidad de establecer una edad mínima para acceder a las plataformas digitales.

Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de tener el carné o no les permitimos comprar alcohol antes de la edad legal, también debemos fijar cuándo pueden acceder a las redes sociales

El informe propone una restricción gradual. Recomienda que los menores de tres años no utilicen pantallas, que entre los 3 y los 13 años solo puedan acceder a servicios digitales bajo supervisión de padres, tutores o profesores y durante un tiempo limitado, y que a partir de los 13 años el acceso sea progresivamente más autónomo, siempre en plataformas adaptadas a su edad.

Además, los expertos plantean implantar sistemas eficaces de verificación de edad y exigir a las empresas tecnológicas que demuestren que sus plataformas son seguras para los menores antes de permitirles el acceso.

La iniciativa busca armonizar la normativa en toda la Unión Europea y evitar que cada Estado miembro establezca reglas diferentes. Países como España, Francia o Grecia ya estudian fijar límites de edad para el uso de las redes sociales, algunos de ellos incluso por encima de los 13 años propuestos por el informe.