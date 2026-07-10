Bruselas acusa a Meta de incumplir la ley europea por el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

La Comisión Europea ha acusado este viernes a Meta de incumplir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el supuesto "diseño adictivo" de Instagram y Facebook, al considerar que determinadas funciones de ambas redes sociales favorecen un uso compulsivo y ponen en riesgo el bienestar físico y mental de los usuarios, especialmente de los menores y las personas vulnerables.

Las conclusiones preliminares de la investigación, iniciada en mayo de 2024, señalan que herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones push y los sistemas de recomendación altamente personalizados fomentan hábitos de uso poco saludables al mantener a los usuarios conectados durante más tiempo.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, defendió que "proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales" y recordó que la normativa europea proporciona un marco para exigir responsabilidades por los efectos de este tipo de diseños.

Según Bruselas, Meta no evaluó de forma adecuada los riesgos que presentan estas características para los usuarios y tampoco tuvo en cuenta la información disponible sobre el tiempo que pasan los menores en Instagram y Facebook, especialmente durante la noche, ni el impacto que formatos como los reels o las historias pueden tener en un uso excesivo de las plataformas.

La Comisión también considera insuficientes las medidas de protección implantadas por la compañía. Entre ellas, critica que los controles parentales requieren conocimientos técnicos para ser realmente efectivos y que las herramientas para limitar el tiempo de uso pueden desactivarse o ignorarse con facilidad por parte de los adolescentes.

Como parte del procedimiento, Bruselas reclama a Meta que introduzca cambios en el diseño de sus plataformas, entre ellos desactivar por defecto funciones como la reproducción automática y el scroll infinito, implantar pausas efectivas en el tiempo de uso y modificar los algoritmos de recomendación para que estén menos orientados a maximizar la interacción.

Meta dispone ahora de un periodo para examinar la documentación, presentar alegaciones y proponer posibles correcciones antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Si finalmente confirma la infracción, la tecnológica podría enfrentarse a una multa de hasta el 6% de su facturación anual mundial.

La compañía ya ha manifestado su desacuerdo con las conclusiones preliminares y asegura que continuará colaborando con las instituciones europeas. Además, sostiene que ha reforzado la protección de los menores mediante las cuentas para adolescentes y nuevas herramientas de control para las familias.