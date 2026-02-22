Buckingham no se opondrá a excluir al expríncipe Andrés de la sucesión

Según publicó este sábado The Guardian, el Palacio de Buckingham no se opondrá a los planes de excluir a Andrew Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión real, mientras que la policía confirmó que el registro de su antigua residencia en Windsor continuará durante el fin de semana. Fuentes reales indicaron ayer que el rey Carlos no se opondría al Parlamento si este quisiera garantizar que el antiguo príncipe nunca pudiera ascender al trono. Varios políticos dentro del espectro político en Reino Unido pidieron al Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, que impulse una ley para eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, investigado por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, de la línea sucesoria al trono.

El líder de los demócratas liberales, Ed Davey, afirmó que ahora la prioridad es la investigación abierta contra Andrés, si bien aseveró que el Parlamento tendrá que debatir esta cuestión en algún momento, ya que “la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey”, según recogió la cadena BBC. Por su parte, el secretario de Estado para Escocia en la sombra, Andrew Bowie, señaló que si declaran culpable a Andrés, el Parlamento británico tendría “derecho” a actuar al respecto. “Debemos dejar que la investigación policial siga su curso”, dijo, instando a la cautela por el momento. En la misma línea se pronunció la diputada laborista Rachael Maskell, quien recordó que Andrés fue despojado ya de varios títulos, incluido el de duque de York. “Confío en que se pueda aprobar una legislación para lograrlo”, expresó.

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, afirmó que “hay muchas preguntas” sobre el caso y planteó que se lleve a cabo una investigación completa. “Creo que cuestiones como esta ciertamente no ayudan a la monarquía”, subrayó.

El registro continuará hasta mañana La Policía británica siguió ayer con los registros de la Royal Lodge de Windsor, la antigua residencia del ya expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, iniciadas el pasado jueves, cuando fue detenido por su su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La Policía del Valle del Támesis informó de que los registros en la Royal Lodge continuarán al menos hasta mañana mientras continúa el trasiego de vehículos policiales a la entrada de la finca, ubicada a escasos kilómetros del Castillo de Windsor, al oeste de Londres. Por otra parte, una encuesta realizada el viernes por YouGov muestra que un 82 por ciento de la población británica apoya retirar a Andrés de la línea de sucesión. En las últimas horas se supo también que la alcaldesa de Selwyn, en Canadá, Sherry Senis, inició los trámites para retirar el nombre a la isla del Príncipe Andrés, en el río Otonabee.