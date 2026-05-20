El cardenal Cobo recuerda que el papa no hace política

El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, ha defendido que la visita del papa no tendrá un carácter político ni buscará influir electoralmente. “El papa no viene ni a hacer política ni a llevarse votos de nadie”, afirmó, subrayando que el mensaje de León XIV estará centrado en la dignidad humana, la justicia, la esperanza y el bien común, especialmente en cuestiones como la migración.

En la misma línea, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano De Paco Serrano, ha destacado el impacto internacional que tendrá la visita del León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio y ha asegurado que durante esos días “el mundo va a estar mirando” a la capital, a la región y al conjunto de España. Según explicó, administraciones y sector privado trabajan de forma conjunta para preparar “un acontecimiento único, estelar” y de dimensión universal.

En este sentido, De Paco defendió que la organización del viaje refleja “la unión indisoluble” entre las distintas administraciones y también entre el ámbito público y el privado. El consejero puso en valor la colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para coordinar todos los preparativos de una visita que movilizará a miles de personas y atraerá una importante atención mediática internacional. Además, destacó que la llegada del Pontífice supondrá también una oportunidad para proyectar la imagen cultural y turística de Madrid a nivel global.

Migración como clave

Según Cobo, el papa invitará a los responsables políticos y a la sociedad a mirar la migración desde la perspectiva de los derechos humanos y la dignidad de las personas, alejándose de enfoques exclusivamente políticos. “El problema de la migración es mucho mayor”, señaló el arzobispo, quien defendió la necesidad de “alzar un poquito la mirada” y buscar respuestas desde la verdad, la justicia y la caridad.

Cobo considera además que el pontífice invitará a buscar puntos de encuentro frente a la polarización social y política. A su juicio, León XIV realizará una “lectura humana” de la realidad española y tratará de reforzar la esperanza y la convivencia, poniendo en valor el trabajo cotidiano de muchas personas y colectivos. Aunque reconoció el riesgo de que algunos partidos intenten instrumentalizar sus mensajes, especialmente ante el discurso previsto en el Congreso de los Diputados, el arzobispo insistió en que la visita debe entenderse desde una dimensión social y espiritual. También aseguró que existe un “diálogo fluido” entre la Santa Sede y el Gobierno.

Por su parte, De Paco vinculó también la visita papal con “esa manera de mirarnos a nosotros mismos” y con la reflexión sobre “esa visión cristiana del mundo”. El consejero insistió en que la llegada del pontífice situará a Madrid en el centro de la atención internacional y proyectará una imagen de colaboración institucional. Asimismo, recalcó que la visita tendrá una dimensión no solo religiosa, sino también cultural y social.

León XIV recibe su acreditación en calidad de “invitado especial”

Los coordinadores de la visita del papa León XIV a España entregaron ayer al pontífice su acreditación oficial como “invitado especial” para participar en los actos que tendrán lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

El coordinador de Comunicación de la visita del papa a España, Rafael Rubio, entregó en mano la acreditación al papa, al término de su audiencia general. En el documento se puede leer: “papa León XIV, invitado especial. Acceso total”. Con este gesto, los organizadores quieren animar a todas las personas que quieran participar en los actos públicos del viaje a inscribirse a través de los canales oficiales habilitados. Hasta el momento, según indicaron, se apuntaron más de 500.000 personas.

“La acreditación es gratuita, pero la inscripción a los actos nos ayuda enormemente a preparar mejor cada celebración”, señaló Rubio. Aunque la participación en los actos es gratuita, recuerdan que en algunos casos hay limitaciones de aforo, como las celebraciones litúrgicas en Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. En el caso de la Misa y posterior procesión del Corpus Christi que el papa León XIV presidirá el domingo 7 de junio en el centro de Madrid, no habrá límites para el ingreso, pero la inscripción ayudará a la planificación, según insisten desde el ayuntamiento de la capital.