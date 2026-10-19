Cáritas acompañó a 44.475 personas sin hogar en 2025

Cáritas acompañó a 44.475 personas en situación de sin hogar en 2025, un 3,8% más que el año anterior, ante una “crisis social y residencial profunda y persistente. La realidad de las personas en situación de sin hogar en España refleja una crisis social y residencial profunda y persistente que afecta cada vez a más personas y familias”, aseguró la ONG con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el domingo 25 de octubre.

En este sentido, destacó, entre los principales factores que empujan a estas situaciones, la pérdida de empleo, la imposibilidad de acceder o mantener una vivienda por su elevado coste, los desahucios o los procesos migratorios forzados. Asimismo, Cáritas lanzó este año la campaña: “Un hogar, un lugar al que pertenecer”; para la que contaron por cuarto año consecutivo con la participación de personas que vivieron o viven situaciones de sinhogarismo.

La responsable de la campaña y del programa de Personas sin Hogar de Cáritas Española, María Santos, explicó que la vulneración reiterada de los derechos fundamentales “empuja a muchas personas hacia situaciones cada vez más extremas de exclusión social. Aunque seguimos acompañando sus procesos de recuperación, detectamos graves dificultades para acceder a derechos básicos como la vivienda, la salud, el empleo, la protección social o la participación ciudadana”, apuntó.

Sinhogarismo

La campaña de Cáritas busca ampliar la mirada sobre esta realidad y recordar que el sinhogarismo va “mucho más allá” de la imagen de quien duerme en la calle. “El sinhogarismo supone la ruptura del vínculo más esencial para cualquier ser humano: el hogar. Es la pérdida de la familia que sostiene, de la red que protege y de la certeza de contar con un lugar en el mundo donde desarrollar la propia vida con dignidad y plenitud”, añadió Santos.

Ante esta realidad, Cáritas llamó a la comunidad, los vínculos y el sentido de pertenencia y subrayó que el sinhogarismo “es un problema social que no se limita a quien viven la calle. Su alcance varía en función del grado de exclusión residencial que se considere”, agregó la entidad. Las personas en situación de sinhogarismo que acompaña Cáritas y la red de entidades que promueven esta campaña tomarán plazas y calles de multitud de ciudades españolas para hacerse visibles y manifestar su denuncia “ante la reiterada vulneración de derechos de la que son objeto en el día a día”.

Según informaron la ONG, reclamarán “el derecho inalienable de dignidad humana que les pertenece”. La mayor parte de estos actos se desarrollarán el jueves 22 de octubre con la lectura de un manifiesto.