En Portada: El PSOE de Ourense, al borde de la cremación

La última tendencia en Funergal, la Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios que se celebra estos días en la ciudad, son las urnas de cristal de Murano. Nada más político ni democrático que una urna, y nada más bello que reposar para la eternidad dentro de ese vidrio soplado artesalmente desde los canales de Venecia. Cualquiera puede visitar Expourense para contemplar esta hermosa innovación vinculada al negocio de la muerte, o también acercarse hasta el pleno de Ourense para asistir en directo a la cremación política de una formación local, en este caso el Partido Socialista. Ambos son ejemplos de la belleza del ocaso.

Nadie esperaba que el PSOE ourensano se convirtiese de nuevo en el gran valedor del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. El hecho de permitir que el pleno votase el borrador de presupuestos -alinéandose con Democracia Ourensana y en contra de PP y BNG- ha sido, metafóricamente, como comprar su propia urna de cristal de Murano. La consecuencia, tras rechazar posteriormente esos presupuestos junto con PP y BNG, aboca directamente al gobierno de la ciudad a la cuestión de confianza, un escenario que permitirá posteriormente la aprobación de esos "orzamentos" que los socialistas repudian si no prospera en 30 días una moción de censura casi imposible a estas alturas de mandato.

Así las cosas, el PSOE local facilitará que el gobierno municipal disponga de un presupuesto incapaz de gestionar y creará una cortina de humo sobre los asuntos judiciales del regidor. Como les digo, un caso manifiesto de incineración política sin precedentes en la política local. Y yo les pregunto: ¿a qué responde la estrategia del PSOE de ourense? Mi opinión es que se equivocan de enemigo. Tratar de poner en evidencia al PP y al BNG en otra fallida moción de censura, no es el camino. O sí, es el camino más cercano al crematorio. Pero ustedes dirán.