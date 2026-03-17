El Centro Comercial Ponte Vella sortea de diez tarjetas regalo con motivo del Día del Padre

El Centro Comercial Ponte Vella, en Ourense, ha puesto en marcha una campaña especial con motivo del Día del Padre que permanecerá activa hasta el próximo 19 de marzo. La iniciativa incluye el sorteo de diez tarjetas regalo de 250 euros entre los clientes que realicen compras en los establecimientos del complejo, una acción con la que el centro busca incentivar el consumo y dinamizar la actividad comercial en una de las fechas señaladas del calendario para el sector minorista.

La promoción está dirigida a los clientes que realicen compras en cualquiera de las tiendas de Ponte Vella. Para participar, los usuarios deben acercarse al Punto de Información del centro comercial y validar tickets de compra por un importe mínimo de 20 euros, que pueden corresponder a uno o varios establecimientos. Una vez acreditado el gasto, deberán cumplimentar el cupón de participación en el sorteo.

El Punto de Información permanece abierto en horario de 10.00 a 23.00 horas, aunque los días 15 y 19 de marzo el servicio estará disponible de 15.00 a 23.00 horas. Cada participante podrá inscribirse tantas veces como múltiplos de 20 euros alcance el total de sus compras, con un máximo de ocho participaciones por persona.

Entre todos los cupones registrados se sortearán diez tarjetas regalo de 250 euros para gastar en los establecimientos del propio centro comercial. El sorteo se realizará ante notario, según recogen las bases de la promoción, que pueden consultarse en la página web del centro —www.pontevella.com— o directamente en el Punto de Información.

La campaña coincide con uno de los periodos de mayor actividad comercial del primer trimestre del año. El Día del Padre se ha consolidado como una de las citas más relevantes para el comercio minorista, especialmente en sectores como la moda, la tecnología, la perfumería o los productos gourmet. Para muchos establecimientos, esta fecha supone una oportunidad para reforzar las ventas tras el periodo de rebajas y antes de la campaña de primavera.

Dos personas observan un escaparate en un negocio de Ponte Vella. | La Región

En este contexto, los centros comerciales refuerzan sus acciones promocionales con sorteos, descuentos o actividades dirigidas a estimular las compras y atraer visitantes. Este tipo de iniciativas contribuye a dinamizar el flujo de clientes y a impulsar el consumo en los días previos al 19 de marzo.

Ponte Vella reúne entorno a 70 establecimientos dedicados a distintos ámbitos del comercio y los servicios. De cara a esta celebración, los visitantes pueden encontrar una amplia variedad de propuestas para regalar, que van desde prendas de ropa y calzado hasta artículos deportivos, tecnología, electrónica o productos de cuidado personal.

La oferta se completa con productos gourmet, perfumes, cosméticos, artículos de decoración y propuestas vinculadas al bienestar y la belleza, opciones que en los últimos años han ganado protagonismo entre quienes buscan un detalle para esta jornada.

El Día del Padre mantiene además un fuerte componente simbólico en el calendario familiar. Más allá del valor económico de los obsequios, el intercambio de regalos se ha consolidado como una forma de reconocimiento y agradecimiento hacia la figura paterna.