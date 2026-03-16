Prolimia se vuelca con los papás en el Día del Padre

Prolimia, la Asociación de Comerciantes de Xinzo de Limia, se vuelca este 2026 con la celebración del Día del Padre. Se vuelca con una campaña que arrancó el lunes 9 y concluirá el jueves 19 en la que con cada compra por valor mínimo de veinte euros en alguno de los establecimientos adheridos se recibirá la posibilidad de participar en un sorteo en el que el premio gordo será una escapada de fin de semana en alguna de las localidades de Galicia, sin dejar de lado un desayuno en alguno de los dos establecimientos hosteleros del municipio ourensano.

Visibilizar, dinamizar

Detalla Sonia Villamarín, presidenta de la asociación, que “lo que pretendemos es que la gente se gaste los dineros. Más allá de eso, la intención es darle visibilidad al comercio de Xinzo, dinamizar todo lo que sea posible la economía del municipio. El Día del Padre es una excusa porque la campaña arrancó el día 9”.

El sorteo, el viernes 20

El viernes 20 será el sorteo, al filo de la una y media de la tarde. “Es la primera vez, otros años hemos hecho campañas similares, pero específicamente ésta no”.

Remarca asimismo Villamarín que ”hemos imprimido un total de dos mil setecientos vales para el sorteo, si se agotan todos ellos podremos decir que estamos plenamente satisfechos con la campaña”.

“Empezamos como asociación de comercio y ahora somos ya Centro Comercial Aberto. Estoy muy contenta, somos un total de setenta y dos comercios, cincuenta y seis de ellos comercios propiamente dichos. Todavía está algo parado el tema, pero sabemos que aquí la gente siempre espera hasta el último momento, la semana que viene va a ser otra cosa”, relata.

El tesoro más preciado

La escapada supone el tesoro más preciado. “Es lo que más quiere la gente, se trata de un pack dentro de la comunidad autónoma. Ya digo, lo importante es visibilizar y dinamizar, pronto nos llegará otro plato fuerte como es el Día de la Madre”, finaliza.

Un año atrás, en la denominada Semana do Pai, una ruleta en la Praza Maior el sábado 22 entre las doce y las dos y de seis a ocho monopolizó la celebración. Los premios entonces fueron vales de entre diez y veinte euros.