Centros de datos: España se juega su desarrollo tecnológico en Europa

Los centros de datos, como el de IBM en la imagen, son imprescindibles en el uso de IA.

Los centros de datos se han convertido en una de las infraestructuras más estratégicas de la economía digital. Impulsados por el crecimiento de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento masivo de información, su relevancia no hará más que aumentar en el medio y largo plazo. Lejos de ser simples instalaciones técnicas, representan hoy un pilar clave para la competitividad de los países, al atraer inversión, generar empleo cualificado y favorecer la creación de ecosistemas tecnológicos avanzados.

En este contexto, España cuenta con condiciones especialmente favorables para posicionarse como un hub digital de referencia en Europa. La abundancia de energía renovable, el espacio disponible para grandes instalaciones y una ubicación geográfica estratégica son ventajas claras frente a otros países. Sin embargo, estas fortalezas no garantizan por sí solas el éxito. Las dificultades de acceso a la red eléctrica y la falta de claridad regulatoria están generando incertidumbre entre los inversores, que buscan entornos estables y previsibles.

En Galicia, este interés comienza a materializarse gracias a su capacidad en energías limpias, su potencial de crecimiento y su disponibilidad territorial. Aunque aún en fases iniciales, estas iniciativas reflejan el creciente atractivo de la región por su conexión con países como Portugal.

A medio plazo, el papel de los centros de datos será aún más crítico. No solo sostendrán el desarrollo tecnológico, sino que también contribuirán a la estabilidad energética si se integran con sistemas de almacenamiento y gestión flexible de la demanda. Además, su consumo energético puede convertirse en una oportunidad para impulsar nuevas inversiones en energías renovables, reforzando el tejido industrial.