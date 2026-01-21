ChatGPT Salud: apoyo digital personalizado en bienestar

La inteligencia artificial sigue dando pasos de gigante en todos los sectores, con la mirada puesta especialmente en el ámbito sanitario.

OpenAI presentó a inicios de enero ChatGPT Salud, una nueva experiencia centrada en el bienestar que busca ayudar a los usuarios a comprender mejor su información médica y a recibir consejos personalizados de forma segura. La compañía explica que la salud es uno de los temas más consultados en ChatGPT, ya que cada semana más de 230 millones de personas en todo el mundo preguntan sobre bienestar, hábitos saludables o cuidado personal.

Con esta nueva propuesta, OpenAI ofrece un servicio específicamente diseñado para responder preguntas médicas concretas, analizar resultados de pruebas y ofrecer recomendaciones adaptadas a cada persona. ChatGPT Salud combina las capacidades de inteligencia artificial del asistente con controles avanzados de privacidad y seguridad pensados para el manejo de datos sensibles, como el cifrado y el aislamiento de las conversaciones relacionadas con la salud.

La aplicación no es valida para realizar diagnósticos ni para el tratamiento de enfermedades

Una de las principales novedades es que los usuarios pueden compartir su historial clínico y conectar el chatbot con aplicaciones de bienestar que ya utilizan en su día a día, como Apple Health, Function o MyFitnessPal. De este modo, ChatGPT puede tener en cuenta datos reales sobre actividad física, alimentación o resultados médicos, y ofrecer respuestas más ajustadas a la situación personal de cada usuario.

Entre sus funciones, ChatGPT Salud puede ayudar a interpretar resultados de análisis, preparar preguntas para una visita al médico, seguir una dieta recomendada junto con ejercicio físico o incluso entender mejor las ventajas e inconvenientes de diferentes opciones de seguro médico. Todo ello se realiza a través de una conversación sencilla con el chatbot.

OpenAI ha señalado que esta herramienta se ha desarrollado durante más de dos años en colaboración con profesionales sanitarios de distintos países. Aun así, la empresa insiste en que ChatGPT Salud no sustituye a los médicos ni se utiliza para diagnosticar o tratar enfermedades. Su objetivo es servir como apoyo, resolver dudas cotidianas y ayudar a los usuarios a implicarse más activamente en el cuidado de su salud.