Comparten el vídeo de un coche en una zanja de Seixalbo y las redes estallan de risa: "Cada uno aparca donde quiere"

Un vídeo compartido por la cuenta anaisglez_ en TikTok ha puesto a Seixalbo en el foco de las risas en redes, al menos en la tarde del miércoles pasada. La usuaria compartía las imágenes de un Renault rojo incrustado lateralmente en una zanja próxima a una vivienda.

La autora del vídeo se dedica a comentar la bizarra situación: "Yo no soy quien para opinar porque cada uno aparca como quiere, pero yo creo que hubiera sido más cómodo aparcar ahí" refiriéndose en clave de humor a una explanada al lado de la zanja en la que se encuentra el coche.

"No soy yo quien vaya a cuestionar la forma de aparcar de la gente, pero es que se complican mucho, mira que era mucho más fácil aparcarlo ahí, allá ellos supongo", concluía. Sin embargo, fueron los comentarios los que brillaron por su ingenio.

"No será un coche radar camuflado no???", "Os de Seixalbo aparcamos diferente", "Sendo Galicia... e conocendonos ... aí queda , o novo galiñeiro ...", "Le quería vaciar los ceniceros y cambiarle el aceite" o "Tiña as rodas lambidas home", fueron algunas de las frases que visten el cajón de comentarios de esta publicación de TikTok.