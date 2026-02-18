Cuando Donald Trump tomo posesión de su cargo de presidente de EE UU por primera vez afirmó que en la Explanada Nacional se había reunido más gente que en en la misma ceremonia de su predecesor, Barack Obama. Era un hecho alternativo. El presidente de Argentina, Javier Milei, le ha dado una vuelta de tuerca al concepto al crear la oficina pública de la Verdad Oficial, un oximoron que recuerda mucho al Ministerio de la Verdad orwelliano y que nace con la misma intencionalidad, la de reescribir la historia y “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, como si el propio Milei no fuera propagador de bulos y el miembro más destacado de la casta política argentina.

Algo parecido ha propuesto Pedro Sánchez para combatir los hechos alternativos que se deslizan por las redes sociales y lo que denomina pseudomedios. Pero ocurre que es el propio Milei quien utiliza datos falsos estadísticos como denuncian los medios de comunicación de tal forma que la oficina de la Verdad Oficial será la encargada de restituir la mentira.