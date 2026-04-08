Consumo ratifica una multa de 3,6 millones a Alquiler Seguro por prácticas "abusivas" contra inquilinos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ratificado la multa de 3,6 millones de euros impuesta a la empresa Alquiler Seguro por prácticas consideradas abusivas hacia sus inquilinos. La decisión llega tras desestimar el recurso presentado por la inmobiliaria, por lo que la sanción es ya firme en vía administrativa.

Consumo concluye que la compañía vulneró los derechos de los consumidores “aprovechando su posición de predominio en el mercado”, incurriendo en una infracción grave y seis muy graves.

Prácticas sancionadas

Entre las conductas castigadas figuran:

Cobrar a los inquilinos gastos de gestión y formalización del contrato.

Obligar a contratar un seguro de hogar en beneficio del arrendador.

Imponer cargos por reclamaciones de deuda incluso sin responsabilidad del inquilino.

Aplicar costes por procesos judiciales sin condena en costas.

Incluir cláusulas para incorporar al arrendatario en ficheros de morosos sin requisitos legales.

Eliminar el derecho de desistimiento en determinados servicios.

El Ministerio recuerda que la Ley de Vivienda prohíbe trasladar al inquilino los gastos de gestión inmobiliaria, lo que ha sido clave en la sanción.

Desglose de la multa

Del total de 3,6 millones de euros:

Una infracción muy grave alcanza 1 millón de euros .

Otra asciende a 990.900 euros .

Tres sanciones más son de 500.000 euros cada una.

Otras cuantías menores completan el importe total.

Medidas adicionales

Además de la sanción económica, la resolución obliga a Alquiler Seguro a:

Eliminar las cláusulas abusivas detectadas.

Rectificar sus prácticas contractuales .

Hacer pública la sanción, incluyendo la naturaleza de las infracciones.

El expediente se inició en marzo de 2025 tras denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, y el Ministerio mantiene abierta otra investigación por hechos similares.