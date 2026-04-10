Corina Machado recibirá la llave de la ciudad de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregará la Llave de Oro de la ciudad a la opositora venezolana María Corina Machado el 17 de abril en la Casa de la Villa, en un acto previsto a las 18:00 horas, como reconocimiento a su compromiso con los derechos humanos y la democracia. Almeida ha subrayado que Machado “trasciende Venezuela” y la define como un símbolo internacional por su lucha política, poniendo en valor su trayectoria y el riesgo personal que ha asumido. Ha defendido que la distinción se entrega con todos los honores por su relevancia pública y su papel como referente democrático.

El alcalde también ha señalado que el Ayuntamiento quiere rendirle homenaje en nombre de la ciudad de Madrid y de los ciudadanos venezolanos que residen en ella, tras trabajar previamente con el equipo de la dirigente a través del opositor Antonio Ledezma para organizar su acogida y la entrega del reconocimiento. Almeida puso por encima de las ideologías lo “emocionante” que resulta “ver la lucha de esta mujer desde hace tantos años por la democracia poniendo en peligro su vida y su integridad física. “Y por eso creemos que es merecedora de estas Llaves”, insistió.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tendría “ningún inconveniente” en recibir a María Corina Machado si ella solicita un encuentro o pide otra reunión “a cualquier otro nivel”. Además, ha recordado que ya ha hablado “en varias ocasiones” con ella y ha subrayado que “es muy libre de venir a España”.

Albares ha insistido en que el Gobierno mantiene una posición de normalidad institucional respecto a su visita y que cualquier posible encuentro con el Ejecutivo dependerá de la agenda y de las solicitudes que realice la dirigente venezolana durante su estancia en España.

Corina Machado se verá con Feijóo y Abascal

La opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, viajará a Madrid la próxima semana, donde mantendrá reuniones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal. El encuentro con Feijóo está previsto para el 17 de abril en la sede del PP en la calle Génova, y también podría reunirse con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez-Almeida. El PP ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la oposición venezolana. En una cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb, Feijóo defendió la “legitimidad electoral y moral” de estos grupos y criticó la posición del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Venezuela, asegurando que el partido está “al lado correcto de la historia” junto a los demócratas venezolanos. La reunión con Vox aún no está confirmada por el partido.