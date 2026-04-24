INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
El CSIC creará en Madrid un centro de tecnologías cuánticas
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El centro, dedicado a la investigación e innovación en las tecnologías cuánticas, se denominará QuARC-CSIC. Su objetivo es consolidar una estructura estable y de referencia en este ámbito. Así lo anunció su presidenta, Eloísa del Pino, durante la presentación de la estrategia 2025-2030.
El nuevo centro tendrá su sede en el antiguo Instituto Cajal en Madrid y contará con laboratorios, espacios de innovación y áreas para empresas, además de integrar la red de grupos ya existentes en el CSIC. Su finalidad será liderar el desarrollo de la estrategia nacional en tecnologías cuánticas y atraer talento.
Los expertos coinciden en que España llega “tarde, pero en un buen momento” a este campo, aún lleno de oportunidades, aunque advierten de que los avances requieren tiempo y no tendrán aplicaciones inmediatas en la vida cotidiana.
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