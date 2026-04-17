La UVigo estrena su estación de comunicaciones cuánticas

La Universidade de Vigo inauguró la estación óptica terrestre Antonia Ferrín, la mayor de España destinada a comunicaciones cuánticas vía satélite, un proyecto que funcionará como pieza clave en el desarrollo de redes de transmisión de datos ultraseguras. La instalación, situada en el entorno del campus vigués, permitirá la conexión con satélites de órbita baja y alta y se integrará en las futuras infraestructuras europeas EuroQCI e IberianQCI, destinadas a garantizar comunicaciones protegidas mediante principios de la mecánica cuántica. El acto de inauguración estuvo presidido por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, junto al investigador principal del proyecto, Marcos Curty. La estación cuenta con un telescopio de 80 centímetros de diámetro instalado en una cúpula y equipos de medida conectados por fibra óptica, que permitirán recibir señales de satélites cuánticos y generar claves criptográficas imposibles de romper incluso con capacidades de cálculo extremas.

El conselleiro Román Rodríguez subrayó la relevancia estratégica del proyecto al afirmar que supone “un paso muy importante para posicionar en la vanguardia la I+D+i, la ciencia y la innovación” en Galicia. Asimismo, destacó la capacidad de la comunidad para competir en el ámbito internacional y el papel de la Universidad de Vigo en el desarrollo de estas tecnologías. La estación rinde homenaje a Antonia Ferrín Moreiras, astrónoma y matemática gallega, considerada la primera astrónoma de Galicia y una de las pioneras de la ciencia en España.

Celebrar el talento

Por su parte, el rector Manuel Reigosa señaló que “hoy (por ayer) es un día para celebrar el talento”, destacando que este tipo de infraestructuras contribuyen a situar a Galicia en la vanguardia del conocimiento. Reigosa puso en valor el sistema universitario gallego y la colaboración institucional que ha hecho posible el proyecto, que cuenta con financiación de la Xunta y del Estado. El investigador Marcos Curty explicó que la estación “ofrece una ventaja competitiva muy grande para nuestra investigación en comunicaciones cuánticas vía satélite”, al incrementar la capacidad de colaboración internacional y la visibilidad del Vigo Quantum Communication Center. Añadió que la infraestructura forma parte del despliegue de la red europea EuroQCI, destinada a proteger las comunicaciones más sensibles mediante tecnología cuántica.

La estación se integrará en la red IberianQCI, que conectará España y Portugal dentro del sistema europeo, y permitirá establecer comunicaciones con satélites como los de las misiones Eagle-1 y SAGA de la Agencia Espacial Europea. Además, se prevé su uso con satélites de órbita geoestacionaria como la misión española Garbo. Según explicó Curty, actualmente solo existe otra estación similar en España, ubicada en el Instituto Leonardo Torres Quevedo del CSIC en Madrid, aunque de menor tamaño, y está previsto que Barcelona incorpore otra en los próximos años. La instalación viguesa se convierte así en la más avanzada del país en este ámbito.

Sistemas

Dispone de sistemas de óptica adaptativa para corregir las turbulencias atmosféricas, así como de mecanismos de seguimiento de satélites y un receptor cuántico que se incorporará próximamente. Estas tecnologías permitirán la distribución de claves criptográficas basadas en estados cuánticos de la luz, garantizando comunicaciones seguras independientemente de la potencia de un posible atacante. El sistema permitirá establecer, en primer lugar, claves entre satélites y estaciones terrestres, y posteriormente extenderlas entre usuarios conectados a la red, consolidando una infraestructura de comunicación ultrasegura con aplicaciones científicas, institucionales y estratégicas en el ámbito europeo.