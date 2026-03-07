Cuatro décadas para una visión irrepetible del Sol

Científicos de la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y la Universidad de Yale (Estados Unidos) analizaron más de 40 años de datos astronómicos para descubrir evidencia de que la estructura interna del Sol cambia sutilmente de un mínimo del ciclo solar al siguiente. Al publicar sus hallazgos en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, revelan que incluso pequeñas diferencias en la actividad magnética solar producen cambios detectables dentro del Sol.

Cada 11 años, el Sol pasa por un ciclo de actividad magnética y está más tranquilo durante el “mínimo solar”: menos manchas solares, campos magnéticos más débiles y una superficie más uniforme. Utilizando observaciones de seis telescopios ubicados en todo el mundo, conocidos como la Red de Oscilaciones Solares de Birmingham (BiSON), los astrofísicos analizaron lo que sucede dentro del Sol durante cuatro de sus períodos más tranquilos entre los ciclos solares 21 y 25.

Los investigadores analizaron diminutas vibraciones en el interior del Sol (formadas por ondas sonoras atrapadas que lo hacen oscilar suavemente) para inferir qué sucedía bajo su superficie. Este es el primer estudio que compara cuatro mínimos solares sucesivos observando el interior del Sol mediante estas oscilaciones (el campo de estudio denominado heliosismología).

Buscaron un “fallo” distintivo en las ondas sonoras que se crean cuando el helio se ioniza doblemente, cambios en la velocidad del sonido y también compararon observaciones con predicciones de modelos solares con condiciones internas ligeramente alteradas.

Así, descubrieron que el mínimo ocurrido en 2008/2009 entre los ciclos 23 y 24, conocido por ser uno de los más silenciosos y largos registrados, mostró condiciones internas significativamente diferentes en comparación con los otros tres mínimos. El fallo de helio fue significativamente mayor, lo que indica una verdadera diferencia estructural. El Sol exhibió una mayor velocidad del sonido en sus capas externas, lo que sugiere presiones y temperaturas de gas más altas, y campos magnéticos más bajos.

El profesor Bill Chaplin, de la Universidad de Birmingham, comenta: “Por primera vez, hemos podido cuantificar con claridad cómo cambia la estructura interna del Sol de un mínimo de ciclo al siguiente. Las capas externas del Sol cambian sutilmente a lo largo de los ciclos de actividad, y hemos descubierto que los mínimos profundos y silenciosos pueden dejar una huella interna medible”. Los hallazgos de los investigadores podrían resultar útiles para pronosticar futuros ciclos de actividad.