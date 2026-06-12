Cuidado con ver el Mundial 2026 gratis: falsas webs roban datos y cuentas bancarias
ESTAFAS EN INTERNET
Ciberdelincuentes aprovechan el interés por el Mundial 2026 para difundir enlaces falsos y aplicaciones de streaming pirata que instalan troyanos bancarios capaces de robar datos y vaciar cuentas en tiempo real
La Guardia Civil ha advertido sobre una campaña de posibles fraudes bancarios que aprovecha el interés por ver los partidos del Mundial 2026 de fútbol a través de supuestas retransmisiones gratuitas en internet.
En un mensaje difundido en la red social X, la Benemérita ha señalado que “el peligro es real” y ha pedido extremar la precaución ante anuncios en redes sociales o WhatsApp que prometen acceso gratuito a los encuentros.
Según la advertencia, los ciberdelincuentes utilizan enlaces falsos o aplicaciones de streaming pirata para infectar los dispositivos con un troyano bancario. Una vez instalado, este malware permite a los atacantes tomar el control del móvil y acceder a la banca online de las víctimas, llegando incluso a vaciar sus cuentas.
La Guardia Civil insiste en no descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales como Google Play o App Store, y desconfiar de cualquier oferta que prometa ver el Mundial gratis. “Un solo clic en el enlace equivocado puede dejar tu cuenta a cero”, recuerdan los agentes.
Las autoridades recomiendan extremar la prudencia durante grandes eventos deportivos, cuando aumentan este tipo de campañas de phishing y fraudes digitales dirigidos a aficionados.
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