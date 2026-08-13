Curiosidades del eclipse: una estrella del rock viéndolo desde Teruel o miles de móviles encendiéndose simultáneamente

El reciente eclipse solar no solo dejó imágenes astronómicas espectaculares, sino también un reguero de momentos cómicos, tiernos e impactantes que han arrasado en las redes sociales. Desde la indignación con sentido del humor hasta la reflexión científica de figuras internacionales, estas son algunas de las mejores curiosidades que nos dejó el evento:

El 'troleo' meteorológico en el peor instante

Un joven equipado con sus gafas homologadas se volvió viral tras grabar su desesperación en un pintoresco pueblo. Justo cuando el eclipse llegaba a su punto álgido, una sola nube cubrió el Sol, provocando la indignación cómico-festiva del espectador y de la multitud allí congregada.

La lección magistral de una leyenda de la música

El mismísimo Brian May, guitarrista de Queen y doctor en astrofísica, vivió el fenómeno desde lo alto de una montaña. En su vídeo reflexionó sobre la psicología humana durante los eclipses: cómo, una vez alcanzado el clímax de la totalidad, a casi nadie le importa ya la fase parcial restante.

La inocencia de los más pequeños

Entre las divertidas maniobras de los padres para lograr que los niños utilizasen la protección adecuada, destacó una escena en la que un padre le colocaba pacientemente las gafas de filtro a su hija pequeña... mientras la niña, ajena por completo al cielo, prefería mirar fijamente una maceta en el suelo.

Playa a oscuras y luces móviles en el litoral

Las imágenes de la costa gallega, como la playa de Riazor en A Coruña, ofrecieron una estampa multitudinaria e impactante al quedarse en completa penumbra a última hora de la tarde, con miles de personas encendiendo las linternas de sus teléfonos móviles para iluminar el arenal.