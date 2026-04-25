Daenerys o Sandalia, los nombres más llamativos en España

La publicación el pasado jueves de los datos sobre los nombres y apellidos más frecuentes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela nombres poco comunes que llevan muchas personas en España. La lista del INE correspondiente a 2025 revela muchas referencias culturales e históricas que se encuentran tras nombres que, pese a ser menos frecuentes que otros más populares como José o Carmen, los llevan centenares de personas en España.

Algunas tendencias de nombres se ven claramente marcadas por la popularidad de series de televisión o películas. En el caso del nombre Arya, registró un ascenso destacable entre 2010 y 2020, en clara coincidencia con el estreno de la serie Juego de Tronos. Pese a una leve caída, su popularidad se ha mantenido. Daenerys, otro nombre de una de las protagonistas de esa misma serie, apareció por primera vez en el INE esa misma década y actualmente hay 305 mujeres con su nombre, con una media de 5,5 años.

Otra tendencia claramente marcada por el mundo cinematográfico es el nombre Galadriel de “El Señor de los Anillos”. Su popularidad ascendió a partir de la década de los 2000, años en los que se estrenaron las películas, y continúa hasta 2019, cuando volvió a descender. Actualmente hay 87 personas llamadas así en España, con una media de 16 años.

Mitología como referencia

Entre los nombres masculinos, 4.596 individuos tienen el nombre Narciso con una edad media de 64,5. Demetrio, lo que significa “perteneciente a Deméter”, la diosa griega de la agricultura, también aparece en la lista del INE con una edad media de 66,6 años. El nombre más ‘joven’ es Ares (el dios de la guerra), con una media de edad de 7,1 años entre hombres y 15,1 años entre mujeres. Hay un aumento importante en su popularidad a partir del año 2000, lo que puede estar influenciado por la popularidad de la mitología griega.

Entre los nombres femeninos destaca Atenea (diosa de la sabiduría), cuya media de edad es de 11,1 años y con una popularidad en aumento, ya que ha pasado de solo seis mujeres llamadas así entre las nacidas en los años setenta a 848 en lo que va de década de los 2020. Hera también apareció por primera vez en el censo en la primera década de los 2000 y actualmente hay 128 mujeres con este nombre.

La huella del Imperio Romano también se refleja en el INE. 3.189 hombres tienen el nombre Maximino, proveniente del emperador romano conocido como Maximino el Tracio. Cesáreo, cuyo significado es “emperador” o “perteneciente a César” fue especialmente popular en la década de los sesenta, pero decayó desde.

Octavio, cuya media de edad es de 55,3 años, también puede derivar del primer emperador romano Octavio Augusto. Pese a no tener su origen en un emperador, casi 6.000 hombres españoles se llaman Saturnino, nombre asociado con el dios romano Saturno. Como tendencia general, los españoles más mayores suelen ser las personas con nombres más inusuales. Entre ellos está: Fraternidad, Virtuosa, Floripes, Diosdada, Vulnerable, Placer, Orofila, Delirio, Segunda, Esclavitud, Fructuosa y Sandalia. Todas con una edad media superior a los 75 años.