Dalí y la moda: el cuerpo como primer objeto surrealista

Antes de que la moda convirtiera la provocación en una estrategia de imagen, Salvador Dalí ya había entendido que el cuerpo podía ser mucho más que el soporte de una prenda: un territorio de experimentación, deseo y transgresión estética. Esa concepción atraviesa Dalí and Fashion, la exposición que reúne más de 200 obras y documentos en el Palazzo Reale de Milán hasta el 31 de enero de 2027, y que reconstruye el diálogo entre el artista catalán y el universo de la alta costura.

Lejos de entender la indumentaria como un ejercicio meramente ornamental, Dalí encontró en la moda un lenguaje capaz de materializar sus obsesiones surrealistas. Vestidos, accesorios, joyas y fotografías se integraban en una misma construcción del imaginario, donde la anatomía podía deformarse, los objetos adquirir nuevas funciones y lo cotidiano convertirse en una imagen inquietante. El recorrido, desarrollado en colaboración con la Fundació Gala-Salvador Dalí y con préstamos de instituciones como el Museo Reina Sofía, incorpora también materiales de los archivos de Schiaparelli, Chanel, Dior y Rabanne. Muchas de estas piezas se exhiben por primera vez en Italia.

El vínculo con Elsa Schiaparelli constituye uno de los capítulos fundamentales de esta historia. Su colaboración dio lugar a algunas de las creaciones más emblemáticas de la moda del siglo XX, como el vestido de la langosta de 1937, inmortalizado por Cecil Beaton en fotografías de Wallis Simpson para Vogue, o el célebre sombrero-zapato. En estas piezas, la alta costura abandonaba cualquier pretensión de neutralidad: el motivo surrealista irrumpía en la silueta, alteraba su lectura y transformaba el vestir en un ejercicio de provocación intelectual.

Pero la investigación de Dalí no terminaba en el vestido. Su interés por la joyería demuestra hasta qué punto concebía el objeto como una extensión del cuerpo y de sus códigos simbólicos. Piezas como El ojo del tiempo, de 1949, o Labios de rubí convierten elementos anatómicos en artefactos preciosos, desplazando la frontera entre ornamento, escultura y surrealismo. El resultado anticipa una concepción de la joya como objeto conceptual, alejada de su función exclusivamente decorativa.

La vigencia de este legado adquiere otra dimensión en la era de la inteligencia artificial generativa. Cuando producir imágenes imposibles parece cada vez más accesible, la verdadera dificultad reside en la precisión que las vuelve convincentes. El surrealismo no depende únicamente de la rareza de una imagen, sino del rigor formal, la materialidad y la inteligencia visual que sostienen su construcción.

Dalí comprendió que lo extraordinario necesita una ejecución capaz de hacerlo tangible. Por eso su relación con la moda sigue resultando pertinente: porque demuestra que la transgresión no está reñida con el oficio, y que la fantasía alcanza su máxima potencia cuando encuentra una forma precisa.

En ese punto de encuentro entre imaginación y técnica reside su legado más contemporáneo. No se trata solo de vestir lo imposible, sino de convertirlo en deseo.