Descubren por primera vez en 100 años una nueva especie de gato

Un equipo de investigadores ha identificado en Bolivia una nueva especie de gato tigre, denominada Leopardus tilcayo, tras analizar material genómico de ejemplares históricos y modernos. El hallazgo, publicado este jueves en la revista 'Current Biology', supone el descubrimiento de una nueva especie de este grupo después de más de un siglo.

El estudio integra datos genómicos de baja y alta cobertura procedentes de 26 ejemplares recogidos en un amplio rango geográfico. Los análisis han permitido identificar seis unidades de gatos tigre profundamente divergentes y describir, además del Leopardus tilcayo, una nueva subespecie, Leopardus tigrinus antisuyo.

El nombre tilcayo procede de la denominación utilizada para este felino en las Yungas bolivianas, donde es conocido por la población local. Se trata de un pequeño gato de entre 425 y 505 milímetros de longitud corporal, con una cola de entre 250 y 265 milímetros. Presenta un pelaje marrón claro, más oscuro en la línea dorsal y con grandes rosetas irregulares de color marrón oscuro o negro, generalmente abiertas o parcialmente cerradas.

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Por su parte, la nueva subespecie recibe su nombre de Antisuyu, una de las cuatro regiones administrativas del Imperio Inca, en referencia a su distribución andina. Este felino, localizado en las Yungas peruanas, tiene un cuerpo pequeño y robusto, con un tono marrón amarillento y una cola fina terminada en punta. Su pelaje presenta manchas alargadas y estrechas organizadas en bandas oblicuas.

Implicaciones para su conservación

Los investigadores señalan que los resultados permiten aclarar las relaciones evolutivas dentro del complejo del gato tigre y resolver incertidumbres que se habían mantenido durante años. Los análisis genómicos han revelado la existencia de varios linajes profundamente diferenciados, entre ellos el tilcayo y el antisuyo.

El descubrimiento también tiene consecuencias para la protección de estos pequeños felinos amenazados. Los autores consideran que cada especie y subespecie debe ser evaluada de forma independiente a la hora de determinar sus riesgos y establecer planes de conservación.

De este modo, los distintos taxones identificados deberían ser considerados unidades de conservación diferenciadas, lo que podría obligar a revisar algunas de las estrategias que se aplican actualmente a los gatos tigre.

Más allá de la clasificación de nuevas especies y subespecies, el trabajo destaca el valor de los análisis genómicos para estudiar la evolución y descubrir la diversidad oculta en grupos de animales cuya historia evolutiva presenta una especial complejidad.