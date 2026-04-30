“Día gemelo” del eclipse solar de agosto en Galicia: horas y cómo observar el simulacro astronómico este 30 de abril

Este jueves 30 de abril se vivirá en Galicia un fenómeno curioso y poco habitual: el llamado “día gemelo” del eclipse total de Sol que tendrá lugar en agosto de 2026. Así lo ha explicado el Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia, que destaca que esta fecha permitirá realizar un auténtico “ensayo general” de uno de los eventos astronómicos más esperados del año.

Qué es el “día gemelo” del eclipse solar

Según ha señalado el Colexio, ese día se producirá una coincidencia astronómica muy particular: el Sol se situará prácticamente en la misma posición que tendrá durante el eclipse total del mes de agosto.

En palabras de la entidad, se trata de un fenómeno que tiene una explicación “sencilla y fascinante” a la vez. Debido a la geometría de la órbita terrestre y el movimiento aparente del Sol, a finales de abril la estrella se colocará en una posición casi idéntica a la del día del eclipse.

Esto permitirá que, alrededor de las 20:20 horas, al mirar hacia el oeste, el Sol aparezca exactamente en el mismo punto donde será ocultado por la Luna en agosto.

Un ensayo clave para la observación del eclipse de 2026

Este “simulacro natural” tiene una utilidad muy importante: el eclipse total de Sol de agosto de 2026 se producirá muy cerca del horizonte, una circunstancia poco frecuente en este tipo de eventos.

Esto implica un reto adicional para los observadores, ya que cualquier obstáculo físico (como montañas, edificios o árboles) podría dificultar o incluso impedir la visión del fenómeno.

Por ello, el “día gemelo” del 30 de abril permitirá:

Identificar los mejores puntos de observación

Comprobar la visibilidad real del horizonte

Anticipar posibles obstáculos en la línea de visión

Probar el material de observación adecuado

Seguridad visual: imprescindible el uso de gafas homologadas

El Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia insiste en la importancia de la protección ocular durante la observación solar. Ver el Sol sin la protección adecuada puede provocar daños oculares graves e irreversibles.

Para ello, recomiendan el uso de filtros solares certificados, como los que cumplen la normativa ISO 12312-2:2015, capaces de reducir la luz solar en más de 30.000 veces y con un nivel de opacidad adecuado (índice 5 o superior).

Colexio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia recuerda que este tipo de gafas deben utilizarse siempre, incluso durante observaciones breves.

Un evento astronómico que ya calienta motores

El eclipse total de Sol de agosto de 2026 se perfila como uno de los eventos astronómicos más relevantes de los últimos años en Europa. Iniciativas como este “día gemelo” no solo ayudan a preparar su observación, sino que también fomentan la divulgación científica y la concienciación sobre la seguridad visual.

El 30 de abril no será un eclipse real, pero sí una oportunidad única para vivirlo en “modo simulacro” y llegar mejor preparados a la cita astronómica del verano.