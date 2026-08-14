Dieciséis películas competirán por la Concha de Oro

Las nuevas películas de Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Amanda Kernell y Gabriel Martins, junto a las dos óperas primas de Ah Biao y Tony Vahl, competirán en la Sección Oficial de la 74 edición del Festival de San Sebastián. Sus respectivos filmes “Les Misérables”, “The Debut”, “Garrat du váimmu”, “Vicentina pede desculpas”, “Bian jing” y “Krux” optarán a la Concha de Oro y al resto del palmarés oficial del certamen.

El realizador y director de fotografía afincado en Bangkok Ah Biao competirá con “Bian Jing”, largometraje ambientado en un pueblo fronterizo donde un minero marcado por una vida de abusos es arrastrado a cometer un crimen. Fred Cavayé concursará con una nueva adaptación de “Les Misérables” de Víctor Hugo, protagonizada por Vincent Lindon, Tahar Rahim y Noémie Merlant.

Por su parte, Jesse Eisenberg dirige a Julianne Moore y Paul Giamatti en “The Debut”

Por su parte, Jesse Eisenberg dirige a Julianne Moore y Paul Giamatti en “The Debut”, su tercer largometraje tras la cámara, centrado en una tímida ama de casa convertida en estrella musical. Eisenberg, nominado al Óscar por “The Social Network”, escribe, produce y actúa en la cinta, además de componer sus canciones originales.

La cineasta sueca Amanda Kernell, responsable de “Sami Blood”, presentará “Garrat du váimmu”, un drama sobre una joven que lucha por mantener con vida el rebaño familiar, renunciando a su verdadero amor. El brasileño Gabriel Martins, director de “Marte um”, presentará “Vicentina pede desculpas”, donde una mujer busca el perdón de las familias tras un accidente provocado por su hijo.

Asimismo, la realizadora alemana Tony Vahl debutará con “Krux”, relato inspirado en hechos reales sobre la oscura historia de un pueblo al final de la II Guerra Mundial.

Estos seis largometrajes completan la competición junto a los diez títulos anunciados anteriormente: “El mal padre” de Roberto Bueso, “7:40 ce matin-là” de Nicole Garcia, “Sants” de Mikel Gurrea, “Muyou no hito” de Maha Harada, “Mis muertos tristes” de Pablo Larraín, “Tender Loving Care” de Mike Leigh, “Markens Grode” de Hans Petter Moland, “Glaxo” de Benjamín Naishtat, “5 minutos más” de Javier Ruiz Caldera y “Artakalan” de Yesim Ustaoglu.