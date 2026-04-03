Diez canciones que suenan en la misión Artemis II

El ser humano volvió a acercarse a la Luna este jueves, 2 de abril, con el lanzamiento de la misión Artemis II. Esta estará orbitando durante diez días alrededor de la Luna y permitirá a la tripulación conocer el lado oculto del satélite natural de la Tierra.

Cuatro son los tripulantes que se encuentran en el Artemis II: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen. Durante estos diez días los tripulantes convivirán, investigarán y capturarán imágenes de la Luna pero también tienen espacio para la música.

La NASA junto con Spotify creó una playlist con más de 150 canciones que los astronautas escucharán en su viaje por la órbita de la Luna.

Desde clásicos como Frank Sinatra, Michael Jackson o Elton John hasta música de artistas más actuales como BTS o The Killers están en esta playlist que se titula “NASA Moon Tunes Playlist”.

La temática de este más de centenar de canciones aparece el espacio como tema central ya sea en los títulos o dentro de las canciones.

A continuación te presentamos diez de las canciones que aparecen en este playlist:

1) Space Oddity de David Bowie en su versión de 2015.

El cantante de Brixton siempre tuvo una estética relacionada con la temática espacial y uno de sus temas más reconocidos no podía faltar en este listado.

2) Fly me to the moon de Frank Sinatra

Una de las voces más reconocibles de la historia de la música. El crooner por excelencia y su canción ha sonado durante años. Puede ser la canción que la tripulación cantara antes de despegar.

3) Spaceman de The Killers

Esta canción lanzada en 2008 toca el tema del suicidio pero también habla de un mundo futuro. Puede interpretarse como una canción ahora que se reavivó el debate sobre la vida en el espacio.

4) Lights de BTS

Uno de los grupos más conocidos y con mayor base de fans de los últimos años. El grupo coreano dedica esta canción a toda la legión de seguidores que tienen alrededor del planeta.

5) Skyfall de Adele

Banda sonora de la película de James Bond bajo el mismo título. Su traducción al español es cielo estrellado o cielo lleno de estrellas. En ella Adele enfoca la vida desde la dificultad y cómo superar tiempos difíciles.

6) Billie Jean de Michael Jackson

El rey del pop no podía faltar en esta lista. Una de las canciones más personales de para muchos uno de los mejores de toda la historia. En ella Michael denuncia el acoso que una mujer realizaba a su familia y hermanos.

7) E.T de Katy Perry y Kayne West

Mismo nombre que la película de Spielberg donde un extraterrestre necesita la ayuda de un humano para volver a su casa. Aquí ambos artistas abordan el tema de amor y enamoramiento hasta el punto de considerar extraterrestres el amor que uno siente por su pareja.

8) A Sky Full of Star de Coldplay

Nace en uno de los momentos más tristes de la banda. Chris Martin (vocalista) acababa su relación con la actriz Gwyneth Paltrow. Pertenece al disco Ghost Stories pero está canción está llena de luz y alegría además de ser una de las favoritas de los fans.

9) NASA de Ariana Grande

Una canción de amor propio y amor en pareja. En ella Ariana Grande aborda la necesidad de una inteligencia emocional en las relaciones de pareja para saber estar separados sin la necesidad de estar siempre juntos. Además habla de la independencia de la mujer respecto al hombre donde una puede conocerse a través de una relación de confianza.

10) Night Sky de CHVRCHES

La última canción de esta selección. Lanzada en 2013 y aborda el tema del amor de pareja.