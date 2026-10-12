La digitalización híbrida, clave para el futuro de la industria tecnológica

La convergencia entre la computación en la periferia (“edge computing”) y el Internet de las Cosas Industrial (IoT) representa un cambio estructural en la gestión de las infraestructuras productivas.

Frente al modelo tradicional basado en enviar cada dato a la nube central, esta arquitectura procesa la información directamente en el lugar donde se genera, como motores, cadenas de montaje o robótica de precisión. En la actualidad, el sector vive una evolución acelerada gracias al desarrollo de microprocesadores industriales de alto rendimiento y bajo consumo energético.

El gran salto reciente reside en la capacidad de ejecutar modelos analíticos avanzados en pequeños nodos locales, integrados a su vez con redes 5G privadas y protocolos estándar que permiten coordinar miles de sensores de forma totalmente sincronizada.

Relacionado Cantabria creará una comunidad digital para conectar a los cántabros en el mundo

Al eliminar el viaje de ida y vuelta a servidores remotos, las decisiones de control operan en escala de microsegundos, algo indispensable para detener maquinaria ante un fallo o corregir parámetros en tiempo real. Además, el consumo de ancho de banda se optimiza drásticamente porque solo se envían a la nube datos consolidados. Asimismo, la continuidad operativa queda garantizada, ya que las instalaciones siguen funcionando de forma autónoma aunque la conexión a internet sufra cortes.

Hoy en día, la implantación sigue un enfoque híbrido donde la periferia resuelve el trabajo inmediato y la nube conserva la planificación estratégica a largo plazo. Sectores como la automoción, la gestión energética y la logística avanzada lideran esta adopción mediante el despliegue de puertas de enlace industriales que modernizan infraestructuras previas.