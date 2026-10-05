Discapacidad y dependencia, reforma clave de la legislatura

La reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que se consolidó como el principal hito social de la legislatura, entrará en vigor el próximo 23 de octubre, tras publicarse este sábado en el BOE. Aún quedan pendientes algunos desarrollos reglamentarios así como la erradicación de las listas de espera de la dependencia que se topan ahora con el adelanto electoral al próximo 29 de noviembre.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y aprobada definitivamente por el Congreso el pasado 16 de septiembre, supone una remodelación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) para reducir la burocracia, ampliar derechos y reforzar la financiación pública.

Además, da respuesta directa al mandato del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, que sitúa la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal como pilares de los derechos de las personas con discapacidad. Esta fue una de las primeras normas aprobadas por el tercer Ejecutivo de Pedro Sánchez, que eliminó de la Carta Magan el término “disminuido” al sustituirlo por “personas con discapacidad”.

Novedades

La norma, que fue calificada por el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como “la mayor reforma social en décadas”, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de atención más allá de la familia directa.

Asimismo, incluye la teleasistencia como derecho subjetivo; reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de 6 a 3 meses; modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.