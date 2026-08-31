España albergará una gigafactoría para el uso de IA

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública presentó ayer el “Atlas de la IA”, una radiografía del ecosistema español de inteligencia artificial, que fue ya adelantado la semana pasada en el Consejo de Ministros. Este balance presenta la situación de España y recopila las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno y sus resultados en los ámbitos del derecho, la formación, el sector público, las empresas, la industria y las infraestructuras.

Según el documento, España ocupa posiciones “muy relevantes” en los ránkings nacionales e internacionales gracias a una política pública que aborda toda la cadena de valor de la IA, desde los aspectos tecnológicos a los humanos y sociales: alfabetización y formación masiva de ciudadanos, atracción de talento, uso tractor de la administración, apoyo a empresas, despliegue de infraestructuras y creación de capacidades y modelos propios.

Entre los hitos más relevantes figuran la creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (Aesia), el primer “sandbox” regulatorio de la Unión Europea (UE), el modelo abierto “Alia”, las factorías y plataformas de IA, las inversiones en formación, cátedras, supercomputación, semiconductores y otros sectores clave, así como los programas de adopción de IA para empresas y administraciones públicas.

Por otra parte, este lunes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, expresó su confianza en que España acogerá una de las tres primeras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea (UE). “Tengo el orgullo y la convicción de decir que España va a albergar una de las tres primeras gigafactorías de la Unión Europea”, expresó durante la 40 edición del “Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones” de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra en Santander.