España registra más de un millón de regularizados

Las personas procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51% del total de 1.174.978 solicitudes registradas en el proceso de regularización extraordinaria en España, según el Gobierno. Las diez principales nacionalidades son: Colombia (25,9%), Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).

Sobre los expedientes con indicios de fraude documental o falsedad en la residencia, el Gobierno asegura que desconoce su número

En respuesta a una batería de preguntas del PP sobre peticiones rechazadas, órdenes de expulsión o retorno suspendidas, solicitantes de asilo o personas en prisión, el Ejecutivo explicó que, a 21 de septiembre, estos datos no están disponibles porque la tramitación continuó hasta finales de ese mes.

Asimismo, sobre los expedientes con indicios de fraude documental o falsedad en la residencia, el Gobierno asegura que el Ministerio del Interior desconoce su número, ya que la tramitación corresponde a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, en caso de detectarse irregularidades, se notifica a las secciones de la Policía Nacional (UCRIF) para su investigación e informan de forma inmediata a la Fiscalía.