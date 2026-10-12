España registra más de un millón de regularizados

MIGRANTES

Colombia, Marruecos y Venezuela suman más del 50% de las solicitudes de regularización en España tramitadas

Una larga cola de de inmigrantes delante del Ayuntamiento de Zaragoza.
Una larga cola de de inmigrantes delante del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las personas procedentes de Colombia, Marruecos y Venezuela representan el 51% del total de 1.174.978 solicitudes registradas en el proceso de regularización extraordinaria en España, según el Gobierno. Las diez principales nacionalidades son: Colombia (25,9%), Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).

Sobre los expedientes con indicios de fraude documental o falsedad en la residencia, el Gobierno asegura que desconoce su número

En respuesta a una batería de preguntas del PP sobre peticiones rechazadas, órdenes de expulsión o retorno suspendidas, solicitantes de asilo o personas en prisión, el Ejecutivo explicó que, a 21 de septiembre, estos datos no están disponibles porque la tramitación continuó hasta finales de ese mes.

Asimismo, sobre los expedientes con indicios de fraude documental o falsedad en la residencia, el Gobierno asegura que el Ministerio del Interior desconoce su número, ya que la tramitación corresponde a la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, en caso de detectarse irregularidades, se notifica a las secciones de la Policía Nacional (UCRIF) para su investigación e informan de forma inmediata a la Fiscalía.

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