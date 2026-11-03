España supera los 10 millones de personas de más de 65 años, el 20,7% de la población total

España superó en 2025 por primera vez los 10 millones de habitantes de 65 años o más, hasta alcanzar los 10.178.625, el 20,7% de la población total, tras sumar 250.257 personas en este grupo de edad respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 2,5%. El informe, elaborado por el Departamento de Población del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) como parte de la iniciativa "Envejecimiento en red", describe una transformación demográfica caracterizada por una longevidad sin precedentes, un marcado sobreenvejecimiento y profundas desigualdades territoriales y de género.

De acuerdo con la investigación, el crecimiento de los colectivos de mayor edad es muy intenso: la proporción de personas de 80 años o más se cuadruplicó en las últimas cinco décadas, mientras que el grupo de 90 años o más se multiplicó por más de nueve. Asimismo, el colectivo de centenarios registró un récord de 17.038 residentes, con una abrumadora presencia femenina de casi el 80%. Paralelamente, la edad media del país ascendió a 44,55 años, constatándose una acusada dualidad geográfica: mientras provincias interiores y del noroeste como Ourense, Zamora o Lugo superan los 50 años de media, las áreas del sur, islas y ciudades autónomas presentan estructuras más jóvenes.

En el medio rural el envejecimiento es crítico, pues el 72% de los municipios cuenta con menos de 2.000 vecinos y concentra apenas el 5,5% de los residentes del país. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer rozó valores récord, situándose en 81 años para los varones y 86 para las mujeres, prolongándose a los 65 años hasta los casi 20 y más de 23 años adicionales, respectivamente.

En materia económica, el sistema de la Seguridad Social contabilizó 10,48 millones de pensiones contributivas, con un importe global medio de 1.370,71 euros mensuales, manteniéndose una brecha de género relevante tanto en las cuantías de jubilación como en el riesgo de pobreza o exclusión social (18,5% en mujeres frente al 13,7% en varones). Finalmente, el documento destaca la creciente integración digital del colectivo: el 75% de las personas de 65 a 74 años navega a diario por la red.