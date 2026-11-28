Una niña jugando con videojuegos en una imagen de archivo.

El lanzamiento de GTA 6 también ha servido de reclamo para los ciberdelincuentes. La expectación generada por el videojuego de Rockstar Games ha provocado un aumento de las campañas que utilizan su nombre para intentar robar datos personales, contraseñas y dinero, además de distribuir programas maliciosos.

Una investigación de la empresa de ciberseguridad KnowBe4 detectó un aumento del 1.300% en los correos de phishing relacionados con videojuegos entre marzo y agosto de 2026. En las semanas previas al lanzamiento, las campañas que utilizaban GTA como reclamo llegaron a representar una parte relevante de los mensajes fraudulentos detectados.

Por su parte, Kaspersky registró 27.416 detecciones de potenciales amenazas relacionadas con GTA 6 entre junio y noviembre de 2026 en todo el mundo. La cifra incluye programas maliciosos y aplicaciones potencialmente no deseadas y, por tanto, no equivale al número de víctimas ni de infecciones confirmadas.

Falsas descargas y accesos anticipados

Uno de los principales métodos utilizados por los estafadores consiste en ofrecer supuestas versiones filtradas de GTA 6, accesos anticipados o códigos gratuitos para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Estas páginas pueden solicitar datos personales, pagos o la instalación de programas que nada tienen que ver con el videojuego. En algunos casos, los archivos ofrecidos como instaladores pueden contener troyanos u otro tipo de malware.

La situación afecta especialmente a los usuarios de PC. GTA 6 se lanzó inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero no cuenta con una versión oficial para PC en este momento, lo que facilita que los delincuentes utilicen supuestos instaladores o versiones filtradas como reclamo.

También se han detectado páginas que imitan tiendas oficiales y ofrecen códigos o reservas inexistentes. Algunas solicitan al usuario realizar un supuesto proceso de verificación antes de permitir la descarga, con el objetivo de conseguir sus datos o hacerle instalar software desconocido.

Sorteos falsos y criptomonedas

Los videojuegos también se han convertido en un reclamo para los falsos sorteos. En el caso de GTA 6, circulan supuestas promociones que ofrecen códigos gratuitos, tarjetas regalo o contenido exclusivo a cambio de completar formularios o introducir las credenciales de una cuenta.

Otro de los fraudes detectados está relacionado con las criptomonedas. Algunas páginas y perfiles en redes sociales promocionan supuestas criptomonedas oficiales vinculadas al videojuego y piden a los usuarios que conecten sus monederos digitales.

Los investigadores también han localizado dominios registrados utilizando nombres relacionados con GTA y Rockstar Games para tratar de aparentar que se trata de páginas oficiales.

Cómo evitar las estafas de GTA 6

Las empresas de ciberseguridad recomiendan extremar las precauciones ante cualquier oferta relacionada con el videojuego. Algunas de las principales medidas son:

Descargar el juego únicamente desde tiendas y plataformas oficiales

Comprobar la dirección de la página antes de introducir contraseñas o datos personales

Desconfiar de las supuestas versiones filtradas o accesos anticipados

No instalar programas adicionales para conseguir un código, una descarga o una recompensa

No introducir credenciales en páginas a las que se haya llegado desde enlaces recibidos por correo, redes sociales o mensajería

No conectar una cartera de criptomonedas a páginas que prometan regalos, descuentos o contenido gratuito

Mantener activada la protección de seguridad del dispositivo y evitar desactivarla para instalar archivos desconocidos

Los expertos recuerdan que el logotipo de Rockstar Games o la apariencia de una tienda oficial no garantizan que una página sea legítima. La dirección del sitio y el origen de la descarga son algunas de las primeras comprobaciones que debe realizar el usuario.

Si una persona ya ha introducido los datos de su tarjeta en una página fraudulenta, se recomienda contactar cuanto antes con la entidad bancaria para solicitar el bloqueo o las medidas de seguridad correspondientes. Si ha facilitado una contraseña, debe cambiarla y cerrar las sesiones abiertas en los dispositivos vinculados.