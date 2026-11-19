GTA VI prevé recaudar 1.725 millones en su salida al mercado
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Rockstar Games lanza oficialmente Grand Theft Auto VI (GTA VI) en exclusiva para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, una entrega ambientada en Vice City que sale a la venta desde 79,99 euros y prevé alcanzar los 45 millones de copias.
La espera terminó para millones de aficionados a los videojuegos. La compañía estadounidense, con sede en Nueva York, Rockstar Games lanzó oficialmente el “Grand Theft Auto VI” (GTA VI). Tras más de una década de desarrollo, el estreno estima alcanzar cerca de 45 millones de descargas y copias vendidas mundialmente. Además, según una estimación de Bank of América, se prevé una recaudación sobre los 1.900 euros (unos 1.725 millones de euros). La trama regresa al estado ficticio de Leonida, una recreación del estado de Florida (EEUU) que incluye la icónica ciudad de “Vice City” (inspirada en Miami).
El lanzamiento llega inicialmente en exclusiva para consolas de actual generación, concretamente “PlayStation 5” y “Xbox Series X|S”, mientras que la versión para ordenadores (PC) continúa sin fecha oficial confirmada. Asimismo, ninguna edición contempla acceso anticipado para los compradores. En cuanto a las opciones de compra y precios oficiales en España, Rockstar Games ofrece dos variantes principales: la edición estándar, fijada en 79,99 euros, y la “Ultimate Edition”, exclusiva en formato digital por 99,99 euros, la cual incorpora vehículos, armas, atuendos y misiones adicionales. Adicionalmente, se comercializa una caja de coleccionista por 399,99 euros que incluye artículos exclusivos, aunque no contiene el videojuego.
Los jugadores pueden adquirir el título a través de las tiendas digitales “PlayStation Store” y “Microsoft Store”, o acudir a comercios físicos habituales como Game, MediaMarkt o Fnac. No obstante, cabe destacar que las cajas vendidas en establecimientos físicos no incluyen un disco óptico en su interior, sino un código digital canjeable para descargar el juego. Finalmente, la precarga ya se encuentra habilitada y exige reservar alrededor de 212 GB de almacenamiento en la consola. La historia principal estará protagonizada por Jason Duval y Lucía Caminos.
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