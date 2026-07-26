Un estudio indica que ingerir picante reduce el consumo total de comida

Un nuevo estudio comprobó que determinados consejos habituales sobre la ingesta de agua o sobre los alimentos picantes podrían estar totalmente equivocados.

Habitualmente se afirma que beber agua durante las comidas estira físicamente el estómago, lo que provoca sensación de saciedad y, por lo tanto, no se come demasiado, sin embargo, la nueva investigación de la Universidad de Cornell (Estados Unidos), publicada en la revista “Appetite”, no encontró ningún respaldo para esa idea en la práctica.

Por el contrario, combraron que por cada 100 gramos adicionales de agua que bebían los participantes, consumían aproximadamente 39 gramos más de comida, lo que equivale a unas 49 calorías adicionales.

En un segundo estudio relacionado, Cunningham y su coautor John Hayes, del Departamento de Ciencia de los Alimentos de Penn State, midieron el efecto de la salsa picante en el volumen de comida ingerida y, una vez más, obtuvieron un resultado sorprendente.

“Ambos estudios demuestran cómo los hábitos alimenticios y las propiedades de los alimentos pueden influir significativamente en la cantidad que comemos, incluso sin darnos cuenta. Descubrimos que simplemente beber más agua se asociaba con un mayor consumo, mientras que añadir un poco más de especias a un tentempié ralentizaba la ingesta y disminuía la cantidad que comían los participantes”, afirmó Cunningham.

Salsa suave y picante

En un experimento, cuyos resultados se publicaron en “Food Quality and Preference”, se sirvieron totopos a 49 adultos junto con una salsa suave o picante, una vez por semana durante dos semanas; solo varió el contenido de pimienta de cayena de la salsa entre las dos condiciones. La versión más picante redujo el consumo total de aperitivos en un 28%, no solo de la salsa, sino también de los totopos, a pesar de que estos últimos no sufrieron cambios.

Los participantes comieron el aperitivo picante un 30 % más despacio que el suave, lo que, según los investigadores, provocó la disminución: el picante ralentizó el ritmo de consumo, y comer más despacio significó comer menos en total. La ingesta de agua durante el aperitivo no se vio afectada por el nivel de picante, lo que, según señalan los investigadores, lo descarta como explicación de la menor ingesta.

“Nos interesaba saber si añadir picante a la salsa haría que la gente comiera la misma cantidad de totopos -explicó Cunningham-. Y no fue así. La conclusión es que añadir picante a una parte del aperitivo puede influir significativamente en la cantidad total que come la gente”.

En conjunto, ambos estudios presentan argumentos que contradicen dos ideas populares sobre nutrición: que beber agua durante las comidas es una solución sencilla para comer menos, y que la comida picante debe consumirse con precaución si se cuida la alimentación. Esta investigación demostró que podría ser al revés: el consumo de agua se asoció con un mayor apetito, mientras que el de especias se asoció con un menor apetito.

“Estas estrategias podrían ayudar a los consumidores a alcanzar sus objetivos de reducir la ingesta de energía”, apuntó Cunningham.

Ambos estudios dejan claro sus limitaciones: las comidas y los aperitivos analizados fueron un conjunto reducido (chili, tikka masala y una combinación de totopos con salsa), todos consumidos en un entorno de laboratorio controlado, y los investigadores advirtieron que no se deben asumir los mismos patrones para alimentos muy diferentes o en la alimentación cotidiana. “Estamos buscando realizar experimentos futuros que exploren qué otros factores o propiedades de los alimentos podemos aprovechar”, avanzó Cunningham.