Europa planea potenciar los lazos entre las generaciones

La Comisión Europea ha aprobado su primera Estrategia sobre Equidad Intergeneracional, una iniciativa que busca incorporar una visión a largo plazo en la elaboración de políticas comunitarias y reforzar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. El objetivo es que las decisiones adoptadas hoy tengan en cuenta su impacto en el futuro y garanticen un reparto equilibrado de beneficios y responsabilidades entre generaciones.

La estrategia se alinea con los esfuerzos internacionales por promover políticas orientadas al largo plazo, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre las Generaciones Futuras, y se basa en el concepto de un “contrato intergeneracional”. Este marco se sustenta en tres pilares principales: el desarrollo de políticas públicas más justas mediante herramientas de prospectiva y un control desde la perspectiva de la juventud; la promoción de oportunidades equitativas para evitar la discriminación por edad; y la creación de territorios más justos, donde el lugar de nacimiento no determine el futuro de las personas.

El plan adopta una perspectiva estratégica ante retos que afectan tanto a las generaciones actuales como a las futuras. Entre ellos figuran el envejecimiento demográfico, los cambios geopolíticos, la transformación del mercado laboral, la crisis climática, la digitalización y el avance de la inteligencia artificial. Según la Comisión, estos desafíos reflejan la urgencia de reforzar la cooperación entre generaciones en la formulación de políticas públicas.

Índice de oportunidades

Para avanzar en este objetivo, la estrategia contempla varias iniciativas. Entre ellas destaca la creación de un Índice de Equidad Intergeneracional, que permitirá detectar oportunidades y carencias en las políticas europeas. También se impulsará un paquete multilingüe de herramientas de prospectiva destinado a reforzar la capacidad de planificación a largo plazo de las administraciones públicas de los Estados miembros.

Asimismo, la Comisión organizará un foro demográfico europeo para analizar la evolución de la población en la UE y pondrá en marcha la iniciativa "Voces del Futuro", en colaboración con el Comité de las Regiones, con el fin de involucrar a autoridades locales y regionales en la definición de las políticas de futuro de sus territorios.

El documento también servirá de marco común para coordinar distintas iniciativas europeas ya existentes que contribuyen a la equidad entre generaciones. Entre las prioridades figuran el refuerzo de la competitividad y la consolidación del modelo social europeo, con medidas que abarcan desde la educación inclusiva y la vivienda asequible hasta sistemas de cuidados sólidos y políticas de justicia ambiental.

En el plano internacional, la Unión Europea y sus Estados miembros respaldaron el Pacto para el Futuro de las Naciones Unidas y la citada declaración sobre generaciones futuras, que subrayan la importancia del multilateralismo y del respeto a un orden internacional basado en normas. Además, está previsto que a principios de 2028 se publique un informe de seguimiento que contribuya al proceso global impulsado por la ONU en este ámbito.

La iniciativa responde al compromiso asumido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus orientaciones políticas para el período 2024-2029, en las que defendió que las decisiones actuales no deben perjudicar a las generaciones venideras y deben fomentar una mayor solidaridad entre personas de distintas edades.