Eurovisión baraja ahora la vuelta de Rusia y aleja más a España del festival

El presidente de RTVE, José Pablo López, criticó las declaraciones del director del Festival de Eurovisión, Martin Green, sobre una posible vuelta de Rusia al certamen, y advirtió de que “destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España”. En una entrevista concedida al periodista Pablo O’Hana, Green aseguró que Rusia podría regresar aunque la guerra en Ucrania continúe y afirmó que “la invasión de otro país no es motivo de exclusión de Eurovisión”.

Al respecto, López, que asegura haber advertido de esta posibilidad “en noviembre de 2025 ante la Comisión de Control”, acusó a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de querer readmitir a Rusia “en plena invasión de Ucrania solo para justificar su doble rasero con Israel” y calificó la situación de “insulto flagrante a los valores europeos”. En un mensaje publicado en la red social X, el director de RTVE reclamó a la UER que “rechace formalmente estas declaraciones” de Green y apeló a un cambio de rumbo en la gestión del festival. “Es hora de un tiempo nuevo en Eurovisión”, concluyó.

La final del Festival de Eurovisión 2026 enfrentó a 25 países en un orden de actuación encabezado por Dinamarca y cerrado por Austria, país anfitrión. Soren Torpegaard Lund abrió la gala defendiendo la candidatura danesa con “For Vi Gar Hjem”, mientras que el cierre correspondió al austriaco Cosmó con “Tanzschein”. Israel actuó en tercera posición con Noam Bettan y su canción “Michelle”, en una edición marcada por la controversia en torno a su participación.

La gran favorita según las casas de apuestas era la candidatura finlandesa, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, que interpretó “Liekinheitin” en el puesto 17. Tras Dinamarca y Alemania —con Sarah Engels y “Fire”— e Israel, tomaron el escenario Bélgica (Essyla, “Dancing on the Ice”), Albania (Alis, “Nân”) y Grecia (Akylas, “Ferto”). Ucrania actuó en séptima posición con Leléka y “Ridnym”, seguida de Australia, donde la veterana Delta Goodrem defendió “Eclipse”. Serbia, Malta y Chequia completaron la primera mitad de la gala.

Bulgaria, Croacia, Reino Unido y Francia actuaron en los puestos 12 al 15. El representante británico, el proyecto musical Look Mum No Computer, interpretó “Eins, Zwei, Drei”, mientras que Monroe defendió la candidatura francesa con “Regarde!”. Moldavia, Finlandia, Polonia, Lituania y Suecia ocuparon los puestos del 16 al 20. Chipre, Italia, Noruega y Rumanía completaron la recta final antes del cierre austriaco.

Ejercer el voto

Pese a la retirada de RTVE, los españoles sí pudieron votar mediante la página web oficial del concurso a través de un sistema global llamado “Rest of the World”, habilitado para los ciudadanos de los países que no forman parte del festival de la canción.

La final comenzó este sábado a las 21.00 horas y en España pudo seguirse a través del canal de YouTube de Eurovisión, ya que la salida de RTVE del Festival implicó que tampoco emitiera el concurso celebrado en Viena. En su lugar, la cadena emitió “La casa de la música”, un especial musical presentado por Jesús Vázquez que contó con artistas como Raphael, Manuel Carrasco, Ana Belén, Abraham Mateo, Camela, Siloé y Mónica Naranjo, además de los últimos ganadores del Benidorm Fest, entre otros.