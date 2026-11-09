Ourense es la segunda provincia con más daños debidos al jabalí

La población de jabalíes en Galicia supera los 82.000 ejemplares, pero sigue sin conocerse cuántos habitan en las montañas del Macizo Central ourensano. La estimación de la Xunta sitúa la cifra autonómica en 82.200 animales, con una horquilla de entre 75.300 y 90.600, y una densidad media de 2,77 ejemplares por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la Administración autonómica reconoce que no dispone de datos concretos para zonas de la provicia como el Macizo Central.

El cálculo se elaboró a partir de las capturas registradas durante la temporada cinegética 2024-2025, en la que se abatieron 18.884 jabalíes en Galicia. Aplicando una tasa de extracción del 25 por ciento, la Consellería estimó la población existente en los terrenos cinegéticos y añadió otros 6.655 ejemplares correspondientes a zonas situadas fuera de estos espacios. El resultado es una estimación autonómica que permite hacerse una idea de la dimensión de la especie, pero no conocer su distribución exacta por comarcas o municipios.

Ourense, segunda provincia

La expansión de las medidas de control refleja la preocupación por los daños que ocasiona esta especie. La principal novedad de la campaña 2026-2027 es que la emergencia cinegética temporal se extiende a los 313 municipios gallegos, frente a las declaraciones anteriores, que afectaban únicamente a determinados territorios.

Ourense destaca especialmente en este reparto, ya que los 92 municipios de la provincia están incluidos en la medida. Esto significa que la autorización alcanza al 100 por 100 del territorio municipal ourensano, lo que la convierte, junto a A Coruña, en una de las provincias con mayor número de concellos afectados. A Coruña suma 93 municipios, uno más que Ourense, mientras que Lugo cuenta con 67 y Pontevedra, con 61.

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De esta forma, la provincia ourensana queda comprendida en las medidas extraordinarias de control, cuya vigencia se prolonga desde el 1 de agosto del presente año hasta el 31 de julio de 2027. La decisión responde, entre otros motivos, a los daños en los cultivos, los problemas para las explotaciones agroganaderas y el riesgo de accidentes de tráfico. La evolución de las declaraciones de emergencia cinegética muestra cómo ha ido creciendo el alcance de estas medidas: de 33 municipios en 2019 se pasó a 198 en 2021, 248 en 2023, 260 en 2024 y 254 en 2025, hasta llegar ahora a los 313 de toda Galicia.

Casi 1.220 accidentes

Uno de los datos que explican el peso de Ourense en esta medida es la siniestralidad vial. Durante 2025 se registraron en Galicia 4.080 accidentes relacionados con jabalíes, de los cuales 1.218 tuvieron lugar en la provincia ourensana. Es decir, cerca de 3 de cada 10 siniestros contabilizados en la comunidad se produjeron en carreteras de Ourense.

A esta situación se suman los daños agrícolas y la presencia cada vez más habitual de estos animales en zonas urbanas y periurbanas. La resolución de emergencia cinegética publicada por la Xunta también alude a las afecciones sobre la agricultura, la ganadería y el ecosistema, así como a los riesgos para la seguridad vial y la sanidad animal. Pese a la amplitud de las medidas, la cifra de jabalíes que viven en la provincia, o en su zona más montañosa, continúa siendo una incógnita. La estimación de más de 82.000 ejemplares ofrece una referencia para el conjunto de Galicia, pero no determina que zonas concentran población especialmente elevada o cómo evoluciona.