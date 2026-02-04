Expertos en las redes sociales avalan prohibir el acceso a menores de 16 años

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años tuvo buena acogida entre los expertos en Galicia. Señalan que el acceso temprano “tiene efectos perjudiciales evidentes” pero instan a ir más allá y centrarse en la educación y en la prevención. En declaraciones a la Cadena Ser, el psicólogo Antonio Rial Boubeta, experto en modelos conductuales, comentaba que “es una medida absolutamente procedente, necesaria, urgente y alineada con las políticas a nivel internacional y alineada con la evidencia científica”.

En este sentido, señala que “ese acceso temprano a internet y redes sociales no es inocuo y tiene un importante peaje a nivel emocional, más tasas de malestar emocional, ansiedad depresión, tendencia suicida” y agrega que es una cuestión “responsabilidad”. En todo caso, comenta que “es una medida necesaria y no suficiente” y pone el foco en la necesidad de “hacer prevención” y un trabajo conjunto con las familias y el sistema educativo.

Cree que hacía falta este aviso y esta llamada al orden, toda vez que la autorregulación por parte de las tecnológicas no está funcionando, pero insiste en que “ a partir de a hí hay que acompañar e implicar a todos”. En una línea muy similar se expresa Susana Rey García, de la Sociedade Galega de Pediatría. Habla de “un problema cada vez más frecuente” y que los profesionales no tienen las herramientas para atajarlo. Para conseguir el bienestar de los jóvenes sostiene que “no solo basta una prohibición, sino que lo que hay que hacer es formar y educar para hacer un uso responsable de estos recursos digitales”.

La CE contradice a Sánchez

Por otra parte, y en relación al anuncio realizado el martes por el presidente del Gobierno, la Comisión Europea avisó este miércoles de que es “inviable” que los gobiernos puedan ir más allá del marco establecido por la ley europea de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer “medidas u obligaciones adicionales” a las grandes plataformas y a sus directivos, dado que la normativa común busca un “efecto armonizador” en la protección de los menores en el uso de las redes sociales y centra la rendición de cuentas en las compañías y no en sus directivos.

“Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable, porque ello está regulado por la DSA, con su efecto armonizador para proteger a 450 millones de ciudadanos. Porque no queremos proteger sólo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa con la DSA”, dijo en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier. “No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA”, insistió el portavoz, quien a preguntas sobre cuál es la valoración del Ejecutivo comunitario sobre las medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso aclarar que las iniciativas que pongan en marcha los Estados miembro en este sector deben encajar dentro de los límites de la DSA.

Futuro análisis

Sobre la propuesta en sí, Regnier indicó que Bruselas no puede valorar si es o no compatible con la DSA, porque por el momento no hay un texto legislativo que analizar. “No hay un proyecto de ley, si (en su momento) la hay, probablemente, tendrá que ser notificada a la Comisión Europea y entonces la estudiaremos”, añadió. “¿Si un CEO es responsable de lo que posteo online? Es muy difícil, por esa razón precisamente la DSA no hace investigaciones penales. Con la DSA no atacamos individuos, nos centramos en las plataformas”, explicó Regnier.