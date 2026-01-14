Felipe VI y Letizia visitan la muestra de la Transformación de Valencia con la dana muy presente

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia han visitado este miércoles la exposición La transformación de Valencia 1866-2026, organizada por el diario Las Provincias con motivo de su 160 aniversario. La muestra recorre casi siglo y medio de historia de la capital valenciana a través de portadas históricas, fotografías y obras de 30 artistas, reflejando un profundo cambio urbano y social.

Durante el recorrido, los Reyes se detuvieron especialmente en las obras e imágenes relacionadas con la dana, interesándose por el tratamiento artístico de la tragedia y poniendo en valor la labor del periodismo y de la prensa local tras la barrancada.

El Rey mostró un especial interés por el cuadro que abre la exposición, obra del pintor valenciano Luis Lonjedo, dedicado a la solidaridad de los voluntarios que acudieron tras la dana. Felipe VI conversó con el artista sobre la técnica empleada y los monarcas recibieron un boceto de la obra.

Al acto, celebrado en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), asistieron numerosas autoridades, entre ellas el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó; la ministra Diana Morant; la alcaldesa de València, María José Catalá; y el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, entre otros.

Una exposición que recorre 160 años de historia valenciana

La muestra, comisariada por Beatriz de Zúñiga y Pablo Salazar, puede visitarse en la Sala Dormitori hasta el próximo 22 de febrero y traza un recorrido desde el inicio del derribo de las murallas de València en 1865 hasta la respuesta solidaria tras la dana, todo ello ligado a portadas icónicas de Las Provincias, que publicó su primer número en 1866.

Cada una de las 30 portadas seleccionadas va acompañada de una ilustración realizada por artistas que recrean espacios emblemáticos como el jardín del Turia, la Estación del Norte, el Mercado Central o Mestalla, así como momentos clave como la riada de 1957 o la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Los Reyes llegaron al CCCC sobre las 12.20 horas y fueron recibidos con aplausos del público, que les dedicó gritos de “guapos”. Tras saludar a las autoridades, se acercaron a los ciudadanos antes de iniciar la visita junto al director del diario, Jesús Trelis, y la comisaria del proyecto.

Durante el recorrido también posaron junto a un ninot con forma de quiosco de prensa, realizado por el artista fallero Santaeulalia y dedicado a Las Provincias, indultado con motivo de un aniversario del periódico.

Tras la visita, Beatriz de Zúñiga destacó que, además de las obras relacionadas con la dana, a los Reyes les llamaron la atención las ilustraciones de autores jóvenes y el facsímil del primer ejemplar del diario. Asimismo, señaló que a la Reina le resultó curioso que la exposición no cuente con un catálogo tradicional, sustituido por un periódico en formato sábana, fiel al espíritu del medio.

Por su parte, Luis Lonjedo expresó su satisfacción por el interés del Rey en su obra y en la técnica empleada, basada en el uso de cañas de bambú para trabajar con perspectiva en grandes formatos, un método utilizado también por artistas como Matisse o Picasso.