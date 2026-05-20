La feria de cerámica CerARTmic vuelve del 4 al 7 de junio a Madrid

CerARTmic, la feria de arte contemporáneo dedicada íntegramente a la cerámica, se celebrará del 4 al 7 de junio en la Fundación Ortega Marañón, en Madrid. Tras el crecimiento y la consolidación de su última edición, la feria volverá a reunir a galerías, artistas, coleccionistas, comisarios, profesionales del diseño y amantes del arte en torno a la cerámica, una disciplina que vive uno de sus momentos más vibrantes.

Impulsada por Sara Zaldívar, fundadora de Huntress of Art, y Alejandra Arias, ambas con una sólida trayectoria en gestión cultural y proyectos vinculados al arte contemporáneo, la feria logró posicionarse como una cita singular dentro del calendario cultural madrileño. La edición 2025 cerró con 5.800 visitantes, 18 galerías, más de 50 artistas, numerosos coleccionistas, 8 talleres cerámicos y 6 mesas redondas.

En esta edición, CerARTmic refuerza su apuesta por el territorio y la excelencia con la participación de Castilla-La Mancha a través de Legado Artesano, acercando al público la riqueza de su tradición cerámica desde una mirada contemporánea. Además, se suma la Escuela de Cerámica de Madrid, reforzando el vínculo entre formación, creación y nuevas generaciones de artistas.

El programa incluirá talleres, charlas y actividades para todos los públicos, además de CerARTmic Kids, una jornada especial para niños con propuestas creativas vinculadas a la cerámica. Asimismo, ayer arrancó la ruta OFF CerARTmic, organizada junto al Barrio de Salamanca, que llevará obras de cerámica contemporánea a distintas boutiques y espacios comerciales de Madrid hasta el 7 de junio. La iniciativa busca acercar esta disciplina artística a nuevos públicos fuera del recinto principal de la feria.

La feria pone en diálogo galerías consolidadas con nuevas voces del panorama artístico y busca consolidarse como una plataforma de referencia para creadores emergentes y profesionales del sector. Con esta nueva edición, CerARTmic reafirma su papel como impulsora del arte contemporáneo en cerámica y refuerza la posición de Madrid como uno de los epicentros de esta disciplina en plena evolución.