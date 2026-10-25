Flores entre las páginas

Antes de que guardásemos fotografías en el teléfono, era frecuente encontrar una flor seca entre las páginas de un libro. Podía proceder de un paseo, de un viaje o de un ramo recibido en una ocasión especial. A veces aparecía años después, convertida en una pequeña sorpresa al abrirlo.

La costumbre de prensar flores tiene, sin embargo, una historia más allá de los recuerdos. Conservar plantas secas fue durante siglos una herramienta fundamental para estudiarlas, compararlas y poner nombre a especies que solo florecían durante unas semanas al año.

Los herbarios modernos comenzaron a desarrollarse en Europa en el siglo XVI. Hasta entonces, buena parte del conocimiento botánico se transmitía mediante dibujos y descripciones. Guardar un ejemplar real permitía examinar sus hojas, tallos y flores tiempo después de recogerlo. El médico y botánico italiano Luca Ghini fue uno de los pioneros de esta práctica.

El procedimiento no era muy distinto del que todavía podemos utilizar en casa. Se extendía la planta entre hojas de papel, se aplicaba presión y se cambiaban los papeles durante el secado. Después se fijaba sobre una lámina, acompañada de datos como el nombre, la fecha y el lugar de recogida. Esa información era casi tan importante como la propia planta.

Lo sorprendente es que muchos de esos ejemplares han llegado hasta nuestros días. Los herbarios de museos y jardines botánicos conservan plantas recogidas hace siglos. Con ellas se puede comprobar dónde crecía una especie, comparar variedades e incluso estudiar cambios en la vegetación de un territorio.

Con el tiempo, las flores prensadas salieron también del ámbito científico. En el siglo XIX se hicieron populares los álbumes con hojas y flores secas, las tarjetas decoradas y las pequeñas composiciones botánicas. Permitían guardar recuerdos y observar las formas que ofrecía la naturaleza.

En muchas casas no hacía falta una prensa especial. Un libro grueso y unas hojas de papel bastaban para intentarlo. Violetas, pensamientos, margaritas pequeñas y otras flores de pétalos finos solían dar buenos resultados. Las flores carnosas, en cambio, retenían más humedad y podían oscurecerse o estropearse durante el secado.

Tampoco todos los colores se conservan igual. Algunos pétalos pierden intensidad, otros cambian de tono y ciertas flores adquieren un aspecto casi translúcido. Por eso, el resultado nunca es una copia exacta de la flor recién cortada: el prensado transforma su apariencia y permite descubrir detalles que a veces pasan inadvertidos cuando está fresca.

Quienes trabajamos con flores conocemos bien esa diferencia. Una flor fresca aporta volumen, movimiento y textura; una flor prensada permite apreciar de otra manera el dibujo de sus pétalos, la disposición de las hojas o la delicadeza de un tallo. No se trata de sustituir una por otra, sino de aprovechar posibilidades distintas de un mismo material vegetal.

Hoy esta técnica vuelve a verse en láminas enmarcadas, invitaciones, marcapáginas y piezas artesanales. Algunas creaciones reúnen muchas especies, mientras otras dejan todo el protagonismo a una sola flor. También conviene distinguir el prensado del secado al aire: el primero aplana la planta; el segundo busca conservar parte de su volumen para utilizarla, por ejemplo, en un ramo.

Lo curioso es que, pese a todos los avances, el principio apenas ha cambiado. Papel, presión, un lugar seco y paciencia siguen siendo suficientes para conservar muchas flores. Y quizá por eso la costumbre resulta tan cercana: cualquiera puede probarla con una flor pequeña y descubrir, semanas después, cómo ha quedado.

La próxima vez que aparezca una flor olvidada dentro de un libro, merece la pena mirarla con atención. Ese gesto tan sencillo forma parte de una tradición que ha servido tanto para guardar recuerdos como para conocer mejor las plantas que nos rodean.

@achillea.flowers